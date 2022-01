Počas bežnej cestnej kontroly zastrelili v Nemecku mladú policajtku a jej kolegu, posily už prišli neskoro

Nemecká polícia zadržala dvoch podozrivých v prípade zastrelenia dvoch policajtov počas bežnej cestnej kontroly pri meste Kusel na západe Nemecka.

V pondelok podvečer uviedla, že v Sulzbachu, zhruba 37 kilometrov od miesta streľby, zatkla podozrivého 38-ročného muža, po ktorom vyhlásila pátranie.

Polícia hľadá ďalšie osoby

Zadržala tiež 32-ročného muža, o ktorom sa vyšetrovatelia snažia zistiť, či má niečo spoločné so streľbou. Polícia uviedla, že tiež pokračuje v hľadaní ďalších osôb, ktoré by mohli byť zapojené do prípadu.

Streľba sa odohrala okolo 4:20 ráno počas bežnej cestnej kontroly neďaleko mesta Kusel, uviedla vo vyhlásení polícia z Kaiserslauternu.

Stihli si ešte privolať pomoc

Policajti, 24-ročná žena a 29-ročný muž, ešte stihli vysielačkou požiadať o pomoc, no keď na miesto dorazili posily, už im nedokázali pomôcť.

Nemecká tlačová agentúra dpa s odvolaním sa na nemenované zdroje z oblasti bezpečnosti aj denník Bild uviedli, že policajti pred streľbou hlásili mŕtvu divú zver v aute. Presné okolnosti streľby aj možný motív však zostávajú neznáme.