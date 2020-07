Počas júla môžete na svitaní spozorovať kométu Neowise, bude ľahko viditeľná aj voľným okom (foto)

Na Slovensku je v júli možné počas svitania pozorovať kométu C/2020 F3 (Neowise). Na svojom účte na sociálnej sieti Facebook o tom informuje projekt Vedátor.

Neowise je viditeľná nad ránom na severovýchode a prostredníctvom ďalekohľadu sa dá spozorovať i s chvostom. Voľným okom je viditeľná ako bodka nad horizontom.

Čoskoro sa kométa Neowise objaví aj na nočnej oblohe, kde by mala byť ľahko viditeľná voľným okom. Na začiatku júla sa bude nachádzať v súhvezdí Povozníka a do konca mesiaca preletí až do Veľkej Medvedice. Ideálne podmienky na pozorovanie kométy budú v druhej polovici mesiaca.