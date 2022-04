Počas Veľkej noci ovládol kiná veľkofilm Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora

Predĺžený veľkonočný víkend lákal divákov a diváčky do kín aj vďaka svojej bohatej ponuke. Na vrchol rebríčka návštevnosti sa dostala snímka Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora. Tretí film série, ktorá dejovo predchádza príbehom o Harrym Potterovi, videlo počas premiérového víkendu 35 198 fanúšikov a fanúšičiek, po započítaní predpremiérových a sviatočných pondelkových premietaní narástol počet dokonca na 44 472 osôb.

Profesor Dumbledore (Jude Law), ktorého tajomstvám je venovaný názov filmu, je uznávaným čarodejníkom a iba on môže zachrániť svet pred hrozbou, ktorej bude musieť čeliť. Na scénu sa totiž vracia jeho niekdajší priateľ a terajší súper Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) s plánom ovládnuť čarodejnícky svet a začať vojnu proti muklom, teda bežným ľuďom bez magických schopností. Aby porazil Grindelwalda a jeho početných nasledovníkov, Dumbledore bude musieť zostaviť dostatočne silný tím spomedzi tých, ktorým dôveruje. Na scénu sa vďaka tomu vráti magizoológ Mlok (Newt) Scamander (Eddie Redmayne) a ďalší hrdinovia a hrdinky z predchádzajúcich častí. Osud ľudstva bude visieť na vlásku – podarí sa ho zachrániť?

Foto: Continental film

„Dumbledore je mimoriadne obľúbenou a obdivovanou postavou v histórii, ktorá zľudovela. To, že som mohol ísť naspäť a porozumieť, čo ho formovalo, ako sa vysporiadal s trápeniami a problémami, ktoré mal ako mladý muž, a mohol som tiež pochopiť, prečo sa vydal alebo nevydal na určitú cestu, alebo prečo si ktorú cestu vybojoval, aby sa stal mužom, ktorým vieme, že sa stal, je pre herca pokladom, pretože vie, že tá cesta bude bohatá,“ nadšene hovorí o svojej úlohe Jude Law. Pochvaľuje si aj spoluprácu s ostatnými skvelými hercami, ktorými je snímka nabitá.

„Kráčať v topánkach jedného z najväčších mágov Čarodejníckeho sveta… No, ako herec predpokladám, že Grindelwald to bral ako samozrejmé od veľmi mladého veku. Očividne je na rovnakej úrovni ako Dumbledore, majú rovnako silné schopnosti, rovnaké ciele, keď chcú urobiť svet lepším miestom, ale každý inými prostriedkami. A tak som k nemu pristúpil – rovnako ako Dumbledore, aj on verí, že stojí na správnej strane,“ vysvetľuje svoje vnímanie krutého Grindelwalda herecký predstaviteľ Mads Mikkelsen.

Foto: Continental film

V snímke sa okrem ľudských hrdinov môže publikum tešiť aj na známe i neznáme zvieracie postavy – vráti sa ňucháč menom Plyšák, stromostrážca Šperhák, ale aj nové tvory ako napríklad čarovný čchi-lin či desivé mantichory. Film Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film vo verziách so slovenským dabingom, ale aj v pôvodnom znení so slovenskými titulkami, rovnako ako vo verzii určenej pre kinosálu IMAX.

