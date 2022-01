Počasie v nedeľu: Na Slovensku bude veľká oblačnosť so zrážkami a aj mimoriadne veterno

Dnes bude na Slovensku premenlivá, prechodne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sa vyskytnú snehové prehánky, na severných návetriach aj trvalé sneženie. V nižších polohách do 300 metrov, spočiatku aj v stredných, sa vyskytne dážď. Na juhozápade sa zrážky budú tvoriť len ojedinele.

Miestami, najmä v severnej polovici, sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Bude mimoriadne veterno. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 3 až 8 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 1 stupňa. Teplota na horách sa bude vo výške 1500 metrov pohybovať okolo -6 stupňov.

Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 12 metrov za sekundu (20 až 45 km/h), na juhozápade a v Popradskej kotline 13 až 18 metrov za sekundu (45 až 65 km/h) a tam v nárazoch až okolo 25 metrov za sekundu (90 km/h). Na horách bude víchrica, nad pásmom lesa prechodne až orkán.

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 10 milimetrov, na severe ojedinele do 15 milimetrov, respektíve do 13, na severe až 20 centimetrov snehu.