Počet ruských vojakov v Bielorusku neprekročí hranicu 9-tisíc, panujú však obavy z nasadenia Lukašenkovej armády na Ukrajine

Počet ruských vojakov, ktorí s bieloruskými silami vytvoria nové vojenské zoskupenie, bude menej ako 9 000. V nedeľu sa tak vyjadril šéf oddelenia pre medzinárodnú vojenskú spoluprácu bieloruského ministerstva obrany Valerij Revenko.

Ich presun bude trvať niekoľko dní, oznámil na Twitteri a dodal, že viac informácií poskytnú na brífingu pre vojenských atašé v pondelok. Informuje o tom spravodajská televízia CNN.

Bieloruské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že ruská letecká zložka regionálneho zoskupenia vojsk už začala prichádzať do Bieloruska. Prvá skupina ruských vojakov dorazila do Bieloruska v sobotu.

Spoločné vojenské zoskupenie Ruska a Bieloruska, ktoré pred týždňom oznámil bieloruský prezident Alexander Lukašenko, vyvolalo obavy z väčšej vojenskej spolupráce medzi spojencami aj z možnej formálnej účasti bieloruských vojakov v ruskej invázii na Ukrajinu.

Vplyv takéhoto zásahu z hľadiska čistej ľudskej sily by bol podľa CNN obmedzený, keďže Bielorusko má približne 45-tisíc vojakov v aktívnej službe, čo by výrazne neposilnilo ruské zálohy. Hrozil by však ďalší útok na sever Ukrajiny pod bieloruskou hranicou.