Počet ťažko overiteľných nebezpečných jazdeniek rastie

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Podľa policajných štatistík v období od februára do apríla 2017 medziročne narástol počet dovezených vozidiel o jednu štvrtinu, konkrétne o 7 000, z toho bolo takmer 2400 osobných vozidiel.

Majitelia dovezených vozidiel často bojujú s jeho nejasným pôvodom a servisnou históriou. Mnohí malí dovozcovia využívajú situácie a autá pred prihlásením na Slovensku rôzne upravujú. Stáčajú kilometre, falšujú rok výroby v technickom preukaze alebo predávajú vozidlá po haváriách. Využívajú toho, že ak im auto prejde kontrolou originality, tak sú tieto ich úpravy de facto legalizované. Motoristi sa kúpou takýchto vozidiel vystavujú množstvu rizík. A často investujú do opráv automobilu viac ako do jeho kúpy. Veľa z nich verí, že autá zo zahraničia resp. z Nemecka, odkiaľ k nám smeruje najviac áut, sú v lepšom stave a za výhodnejšiu cenu ako tie pochádzajúce zo Slovenska.

Tento mýtus vyvracia nová štúdia nemeckého automobilového klubu ADAC, ktorá preverovala dvanásťročnú účinnosť zákona o trestnosti stáčania odometrov. Zistenia ADAC sú alarmujúce, až tretina áut dovážaných z Nemecka má stočené odometre. „Škody z podvodov s kilometrami ročne dosahujú 6 miliárd eur. Stočenie počtu najazdených kilometrov takto ilegálnym spôsobom v priemere zvýši hodnotu vozidla o 3000 eur. Najviac na to doplácajú ľudia, ktorí kupujú vozidlo od súkromného inzerenta,“ uvádza ADAC. „Stočenie trvá zväčša iba niekoľko sekúnd, a i keď je zo zákona zakázané, ponúka ho veľa „poskytovateľov služieb“. Ceny začínajú na zhruba 50 eurách za vozidlo. Cieľom je zvýšiť hodnotu ojazdeného automobilu pri predaji alebo sa vyhnúť penalizáciám v rámci leasingu,“ dodáva najväčší nemecký autoklub. Páchateľov neodradili pred stáčaním ani vysoké pokuty a tresty odňatia slobody až na jeden rok.

„Stáčanie automobilov je veľký problém s ktorým bojujeme, ročne investujeme do kontrol automobilov státisíce eur. Dlhodobo preveruje stavy odometrov pri vykupovaných vozidlách a za posledné tri roky tento proces veľmi skvalitnila. Na výkupe AAA AUTO bežne odmieta okolo 65 % vozidiel, väčšinou práve kvôli stočeným odometrom,“ komentuje situáciu na trhu generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Ďalšie časté nebezpečenstvo na kupujúcich číha v podobe vodou znehodnotených áut, ktorých sa snažia zbavovať majitelia po povodniach. V moderných vozidlách plných elektronickej výbavy a rôznych bezpečnostných systémov je pochopiteľne zvýšená náchylnosť k poruchám, najmä po zaplavení veľkým množstvom vody a bahna. Takýto zásah do elektroniky môže mať za následok výpadok systému fungovania vozidla a ohroziť tak priamo aj život posádky. „Po zatopení vozidla by mala byť vymenená kompletná elektroinštalácia, diely motorovej sústavy a často aj znehodnotené časti interiéru ako sú sedadlá, čo znamená náklady aj niekoľkých tisíc eur. Preto sú v mieste pôvodu zatopené autá prakticky nepredajné a smerujú na východné zahraničné trhy, napríklad aj na Slovensko,“ uviedla Topolová.

Vo všeobecnosti teda platí, že pri kúpe jazdenky je lepšie sa obrátiť na spoľahlivého domáceho predajcu, než na stávku naslepo pri kúpe auta v zahraničí na ulici, ktorá môže byť vo finále riadne drahá. Ideálne je sústrediť sa na predajcu, ktorý na trhu pôsobí dosť dlhú dobu na to, aby bola overiteľná jeho história. Dôležité je podrobné preverenie vozidla ešte pred kúpou. „Záujemcovia o kúpu automobilu by si so sebou mali vždy zobrať aj mechanika, ktorý im pomôže auto prezrieť. Nemali by zabudnúť dať auto na zdvihák, pripojiť ho na diagnostiku a trvať na dostatočne dlhej skúšobnej jazde. V zmluve by mali vyžadovať garanciu legálneho pôvodu vozidla. Férový predajca im toto všetko umožní,“ uzatvára Topolová.