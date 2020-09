Pocta pre ženskú legendu. Pohár federácie je minulosť, po novom to bude Billie Jean King Cup

Elitná tenisová súťaž ženských reprezentačných družstiev Pohár federácie mení názov Billie Jean King Cup by BNP Paribas.

Začiatok novej éry

Je to vôbec prvýkrát, keď svetovú tímovú súťaž pomenovali po žene, čo pre tradičný turnaj znamená začiatok novej éry a predstavuje historický míľnik v športe. Potvrdila to Medzinárodná tenisová federácia (ITF) na virtuálnej tlačovej konferencii.

„Som stále v šoku, musím to vstrebať. Je to veľké privilégium a tiež zodpovednosť. Je to úžasné, divoké, neuveriteľné,“ reagovala 76-ročná niekdajšia veľká tenisová šampiónka Billie Jean Kingová.

„Cítime, že je to už dávno, čo Billie Jean Kingová začala pretvárať svetový ženský tenis. Všetky hlavné tímové súťaže, vrátane Davisovho pohára, sú pomenované po mužoch. Preto je skutočne vhodné, aby bol ženský svetový pohár pomenovaný po niekom tak kultovom ako je Billie Jean Kingová,“ vysvetlil prezident ITF David Haggerty.

V pohári chce viac krajín

Kingová je žijúca legenda svetového tenisu. Majiteľka 39 grandslamových titulov v súčte dvojhry (12), štvorhry (16) a mixu (11) sa už dlhé desaťročia snaží o pozdvihnutie ženského tenisu. Okrem iného stála aj za zrovnoprávnením finančných odmien na grandslamových turnajoch s mužmi.

„Chcem, aby bolo v pohári ešte viac krajín. Zatiaľ ich máme 116, ale o mužský Davisov pohár bojuje až 142 krajín. Uvedomujem si, že problém sú často rozličné kultúry, máme pred sebou ešte veľa práce,“ uviedla rodáčka z kalifornského Long Beach.

Finálový turnaj Billie Jean King Cupu sa v roku 2021 uskutoční aj za účasti Slovenska v Budapešti v dňoch 13.- 18. apríla. Kingová vyjadrila presvedčenie, že tam nebude chýbať aj napriek možným cestovným obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom. Práve celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 bola v roku 2020 dôvodom zrušenia budapeštianskeho finále.