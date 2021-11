Podľa čoho si Slováci najčastejšie vyberajú knihy?

Podľa čoho si vyberajú knihy a ako si ich ukladajú vo svojej domácej knižnici?

Aj toto zisťovalo najväčšie vydavateľstvo na Slovensku Ikar v spolupráci s digitálnou marketingovou agentúrou PS Digital. Spoločne pripravili veľký prieskum medzi čitateľmi. Realizovali ho v októbri 2021 na reprezentatívnej vzorke 1099 ľudí (dáta vážené vek x pohlavie).

Zatiaľ si pozrite niektoré zaujímavé výsledky prieskumu:

Podľa čoho si Slováci vyberajú knihy?

Už ste sa zamysleli, podľa čoho si najčastejšie vyberáte a kupujete knihy vy? Sú to odporúčania priateľov, známych alebo skôr recenzie na internete? Prípadne sa necháte ovplyvniť sociálnymi sieťami? Alebo sú pre vás rozhodujúce rebríčky bestsellerov?

Prieskum Ikaru a PS Digital ukázal, že recenzie sú kľúčom na nákup knihy. Či už na internete, v printových médiách ako noviny, či časopisy. Je to takmer 92% respondentov.

Iba medzi mladými do 20 rokov je významná skupina, ktorá knihu kúpi spontánne podľa obálky. To dokazuje, že obal stále predáva a pekná obálka vie pritiahnuť pozornosť, dokáže byť silným marketingovým nástrojom. Najviac si podľa obálky vyberajú ľudia v Trnavskom kraji.

Foto: Bux.sk

Čo urobíme, keď sa nám kniha páči?

Každá kniha si nájde svojho čitateľa a to je na nich nádherné. Možno vám niektorá kniha nesadne – či už postavami, žánrom, samotným príbehom…a to je v poriadku. Každý máme iný vkus a dokonca rozhoduje to, v akom období čítame danú knihu. V akej sme situácii, čo práve prežívame, koľko máme skúseností ap.

Oveľa príjemnejšia je situácia, ak sa nám kniha páči…a vtedy sa chceme o tie zážitky podeliť. Príjmy sú síce limitujúce pri kúpe výborných kníh blízkym, no z prieskumu vydavateľstva Ikar a PS Digital vyplynul jasný záver: čitatelia, ktorým sa kniha páči, ju aj napriek tomu častejšie a radi kúpia blízkym. Chcú sa o pekný čitateľský zážitok podeliť.

Najčastejšie dobré knihy blízkym kupujú v Žilinskom a najčastejšie si knihy nechávajú pre seba v Trenčianskom kraji.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že dobrá kniha zvykne spustiť akciu „pošli ďalej“, aby aj iní prežili knižný príbeh. Čím sú ľudia starší, tým viac pošlú dobrú knihu ďalej (pri senioroch nad 65 rokov je to až 95%).

Tohto sa nedržia mladí do 20 rokov, ktorí zvyknú hovoriť o knihe na sociálnych sieťach. Radšej ju vychvália tam, ukážu sa s knihou, pridajú nejaké krátke videjko, či fotku knihy a dopíšu pár slov, niektorí dokonca malú recenziu. Najčastejšie tak robia mladí v Žilinskom a najmenej Nitrianskom kraji, kde je zasa najviac „posúvačov“ blízkym.

Foto: Bux.sk

Knihy v našich knižniciach

Ako vyzerá tá vaša domáca knižnica? Máte ju podľa niečoho usporiadanú? Podľa autorov, noviniek, farby, názvov, sérií? Alebo máte naukladané knihy len tak hala-bala?

Knihy si slovenskí čitatelia zvyknú ukladať do knižnice podľa veľkosti.

Ale aj tak je medzi mladými do 20 rokov nadpriemerná veľká skupina, ktorá si radšej knihy ukladá podľa farieb (napríklad v žilinskom kraji ľudia nadpriemerne ukladajú knihy podľa farieb).

Prieskum ukázal, že kniha patrí stále k rodinným pokladom, ktoré ľudia ukrývajú doma v knižnici.

Tohto sa nedržia len starší nad 50 rokov, ktorí paradoxne vo väčšej miere „sharujú“ knihy a posúvajú ich priateľom, či známym. Nadpriemerní zberatelia kníh sú v Košickom kraji.

Kompletné výsledky prieskumu nájdete aj na SkveléKnihy.sk .

Foto: Bux.sk

Milan Buno, knižný publicista

