Prvé kolo volieb v Česku by vyhral Babiš, o prezidentské kreslo by súperil s Pavlom

V prvom kole volieb prezidenta Českej republiky, ktorú budú začiatkom budúceho roka, by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos zvíťazil expremiér Andrej Babiš. Predseda hnutia ANO by získal 31,7 percenta hlasov.

Petr Pavel by skončil druhý

Na druhom mieste by skončil generál Petr Pavel s 23,8 percenta hlasov. Obaja by tak postúpili do druhého kola. Na treťom mieste by podľa júlového prieskumu bola bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.

Babiša by volili staršie vekové skupiny

Volebný potenciál, ktorý vyjadruje percento voličov uvažujúcich o kandidátovi, je u Andreja Babiša aj Petra Pavla 39 percent. Volebný potenciál Danuše Nerudovej je 20,1 percenta.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že Babiša podobne ako jeho hnutie podporujú prevažne staršie vekové skupiny.Pavel má pomerne vyrovnanú podporu vo všetkých vekových skupinách. Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov častejšie podporujú Nerudovú.

Agentúra Ipsos prieskum urobila od 30. júna do 7. júla. Zúčastnilo sa v ňom 1003 respondentov vo veku od 18 rokov.