Podozrivého z atentátu na japonského expremiéra Abeho obvinili z vraždy

Muža podozrivého z atentátu na bývalého japonského premiéra Šinza Abeho formálne obvinili z vraždy. V piatok to oznámil japonský súd. Súdny proces s porotou by sa mal začať o niekoľko mesiacov.

Tecuju Jamagamiho zatkli okamžite po tom, čo údajne vystrelil na Abeho z podomácky vyrobenej zbrane, keď 8. júla rečnil na podujatí v rámci predvolebnej kampane v meste Nara.

Ešte v tom istom mesiaci ho previezli do zadržiavacieho centra v Osake na takmer šesťmesačné hodnotenie jeho psychického stavu, ktoré sa skončilo v utorok. V súčasnosti je Jamagami znovu v policajnej väzbe v Nare.

Nábožensky motivovaný čin

Podľa prokurátorov ukázalo hodnotenie, že Jamagami je schopný absolvovať súdny proces. Okresný súd v Nare zároveň informoval, že je obvinený aj z porušenia zákona o držbe zbraní. Polícia tiež údajne zvažuje pridanie ďalších obvinení vrátane výroby zbraní, porušenia zákona o výbušninách a poškodenia budov.

Štyridsaťdvaročný Jamagami povedal polícii, že zabil Abeho pre jeho väzby na náboženskú skupinu, ktorú neznáša. Podľa jeho vyhlásení a ďalších dôkazov bol muž rozrušený z veľkých darov, ktoré jeho matka dala Cirkvi zjednotenia a viedli k bankrotu rodiny.

Jeden z jeho právnych zástupcov Masaaki Furukawa vo štvrtok povedal agentúre The Associated Press, že Jamagami bude musieť niesť zodpovednosť za vážne následky svojich údajných činov, no jeho obhajoba spraví všetko pre to, aby mu znížili trest.

Hrozí mu doživotie

Japonské právo umožňuje i trest smrti, no podľa expertov ho zvyčajne dávajú za viacero zabití a Jamagami by v prípade usvedčenia mohol dostať doživotný trest odňatia slobody.

Niektorí Japonci pritom vyjadrili Jamagamimu sympatie, najmä tí, ktorí tiež trpeli ako deti členov Cirkvi zjednotenia, známej tým, že núti ľudí k obrovským finančným darom a v Japonsku je považovaná za kult. Tisícky ľudí podpísali petíciu žiadajúcu pre neho zhovievavosť a mnohí ďalší posielali darčeky jeho príbuzným alebo priamo jemu do zadržiavacieho centra.

Vyšetrovanie prípadu viedlo k odhaleniu roky udržiavaného prepojenia medzi Abeho vládnou Liberálno-demokratickou stranou a cirkvou, ktorej v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pomohol k zakoreneniu v Japonsku jeho starý otec, vtedajší premiér Nobusuke Kiši, pretože s nimi zdieľal konzervatívne a protikomunistické presvedčenie.

Kontroverzný pohreb prihoršil súčasnému premiérovi

V súvislosti s reakciou na väzby medzi vládnou stranou a cirkvou a tiež presadením kontroverzného štátneho pohrebu pre Abeho výrazne klesla i popularita súčasného premiéra Fumia Kišidu.

Ten síce v auguste reorganizoval svoj vládny kabinet, aby sa zbavil ministrov s väzbami na cirkev, následné zverejnenie straníckeho vyšetrovania v septembri však ukázalo, že napojenie existuje medzi takmer polovicou z jej 400 zákonodarcov.

Kišida, ktorý tvrdí, že nemá na cirkev žiadne väzby, prisľúbil, že zákonodarcovia z jeho strany ich prerušia a jeho vláda spustila vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k odňatiu statusu náboženskej skupiny Cirkvi zjednotenia.

Prijali tiež zákon, ktorý by mal pomôcť obetiam finančných machinácií cirkvi, no podľa expertov je nedostatočný.