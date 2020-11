Poisťovateľom roka sa stal generálny riaditeľ MetLife Mario Valdes

Ocenenie Poisťovateľ roka získal generálny riaditeľ poisťovne MetLife Mario Francisco Valdes Velasco. Poisťovňa získala v októbri tohto roka hneď dve ceny od ekonomického týždenníka Trend, keď okrem prestížneho ocenenia Maria Valdesa MetLife získalo aj cenu za poistenie hypotéky. Obe ceny boli udelené pri príležitosti, keď týždenník sa vo svojom vydaní venoval oceňovaniu finančných inštitúcií, poisťovacích subjektov a vrcholových predstaviteľov týchto spoločností.

Valdesove meno síce nie je širokej verejnosti známe, avšak v poistnom sektore nejde o nováčika. Valdes študoval agrobiznis na Arizonskej štátnej univerzite a získal diplom z oblasti medzinárodného obchodu. Jeho začiatok v MetLife sa datuje od roku 1994, pôsobil v Golfskom zálive, niesol zodpovednosť za vedenie spoločnosti v Turecku a od roku 2014 pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa na Slovensku. „Pre mňa vždy bola, je a bude na prvom mieste spokojnosť klienta, pretože v našom biznise je toto najdôležitejšie. Služby klientom poskytujeme už desiatky rokov a sme tu pre nich v čase, kedy to najviac potrebujú. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli a preto by som sa chcel poďakovať všetkým našim klientom, obchodným partnerom a aj všetkým zamestnancom za ich dôveru a spoluprácu počas týchto rokov“ povedal Mario Valdes.

Druhým ocenením, ktoré MetLife získalo, je Cena za poistenie hypotéky, ktoré reflektuje na výhody uzatvorenia poistky bez pomoci banky. Ide o produkt poisťovacieho subjektu rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou. Poisťovňa MetLife Europe získala od porotcov najviac bodov za variabilitu a komplexnosť produktu, pričom dominoval v hodnotení aj pomer ceny a výkonu. Najviac bodov poisťovňa získala aj za výluky z poistenia.

Foto: MetLife

Ocenenia sú spoločným výsledkom spolupráce zamestnancov MetLife, obchodných partnerov ako aj dlhoročného budovania a udržiavania si profesionálnych vzťahov na mediálnom trhu SR.

Spoločnosť MetLife tento rok oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu, počas ktorých poistila takmer každého piateho Slováka alebo Slovenku a vyplatila až 141 miliónov eur v rámci poistných plnení. Celé štvrťstoročie pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu je hlavným krédom a synonymom spoločnosti – finančná istota.

Na začiatku ako AMSLICO – Prvá americko-slovenská poisťovňa doslova vyrástla „na zelenej lúke“ a od svojho založenia (18. september 1995) dosahovala pod značkou Amslico výnimočné podnikateľské úspechy a priniesla na slovenský trh množstvo inovácií od svojej globalnej matky Alico.

Nová kapitola poisťovne začala v roku 2010, kedy sa spoločnosť stala súčasťou americkej poisťovne MetLife, Inc. Od roku 2014 stojí na čele spoločnosti spomínaný Mario Valdes. V súčasnosti má MetLife viac ako 900.000 existujúcich klientov (individuálnych a skupinových) a takmer 10-percentný podiel na trhu životného poistenia na Slovensku. Počas svojho pôsobenia doteraz nevykázala stratu a v súčasnosti poskytuje celkové poistné krytie klientom vo výške takmer 12 miliard eur.

