Polák je ešte hráčom Dallasu v NHL, ale už sa dohodol na spolupráci s Vítkovicami

Doteraz mal jedného spoluhráča zo Slovenska, od novej sezóny ich bude mať hneď niekoľko. Český hokejový obranca Roman Polák je stále ešte súčasťou organizácie zámorskej NHL Dallas Stars po boku slovenského zadáka Andreja Sekeru.

V tíme aj so Slovákmi

Od súťažného ročníka 2020/2021 však bude hrať v najvyššej českej súťaži za HC Vítkovice. A tam bude mať slovenských spoluhráčov minimálne piatich – Patrika Kocha, Petra Tršku, Jozefa Baláža, Rastislava Deja a Petra Šišovského.

„Roman je stále hráčom Dallasu, preto nemohol podpísať zmluvu. Po splnení všetkých povinností v zámorí sa však stane hráčom Vítkovic. Mám veľkú radosť, že sme sa dohodli na dlhodobom kontrakte,“ uviedol podľa oficiálneho klubového webu športový riaditeľ ostravského tímu Roman Šimíček, ktorý v minulosti pracoval aj ako tréner v Košiciach či Skalici.

Roman Polák ešte nevie, ako to bude s jeho zmluvou v NHL od 1. júla. Dallas by totiž mal od augusta dohrávať sezónu 2019/2020. „Keď budem musieť, tak sa do Dallasu vrátim a sezónu dohrám. A potom nastúpim vo Vítkoviciach,“ prezradil na klubovom webe skúsený obranca a doplnil, že podľa neho príliš nemá zmysel dohrávať súťažný ročník.

V NHL začínal u „bluesmanov“

A čo hovorí na káder mužstva z Ostravy? „Myslím si, že je to zložené veľmi dobre, pretože som prišiel ja,“ poznamenal Roman Polák a rozosmial sa. „Keď sa chlapci vracajú späť, tak vždy je to dobré pre daný klub. Vo Vítkoviciach je to super postavené a môžeme prekvapiť,“ doplnil.

Roman Polák strávil v zámorí viac ako jednu dekádu. V NHL pôsobil od leta 2006, kde začínal v tíme St. Louis Blues. Neskôr hral aj za Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks a napokon Dallas Stars.

V NHL nazbieral solídnych 806 štartov s bilanciou 26 gólov, 114 asistencií a 643 trestných minút, v play-off pridal 71 duelov (0+4). V jari 2016 bol blízko k zisku Stanleyho pohára, no vo finálovej sérii jeho Sharks prehrali s Pittsburghom Penguins 2:4 na zápasy.