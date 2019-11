Polášek s Dodigom začali zápasový tajbrejk vynikajúco, ale na Turnaji majstrov skončili bez bodu

Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig nezvíťazili ani v druhom vystúpení na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne. V utorňajšom popoludňajšom zápase podľahli štvrtej nasadenej americko-britskej dvojici Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:3, 3:6 a 6:10 v zápasovom tajbrejku.

Po dvoch dueloch sú Polášek s Dodigom na poslednej štvrtej priečke tabuľky bez zisku bodu. V utorok je na programe ešte jeden zápas v Björkmanovej skupine, od 19.00 h SELČ proti sebe nastúpia Lukasz Kubot s Marcelom Melom a Raven Klaasen s Michaelom Venusom.

Polášek a Dodig si vybojovali právo účasti v londýnskej O2 Aréne ako posledný ôsmy pár až na záverečnom turnaji z kategórie ATP Masters 1000 v Paríži. Pomohla im aj skutočnosť, že americkí bratia Bob a Mike Bryanovci, ktorí mali v sumáre sezóny viac bodov, predčasne ukončili sezónu.

Nitto ATP Finals v Londýne – skupina Jonasa Björkmana

utorok

Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-4) – Ivan Dodig, Filip Polášek (Chor./SR-8) 3:6, 6:3, 10:6 (zápasový tajbrejk)

Zostávajúci utorňajší program:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-2) – Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-5)

I. set

Začiatok stretnutia lepšie vyšiel Poláškovi s Dodigom. Slovensko-chorvátska dvojica využila druhý brejkbal vo štvrtej hre a ujala sa vedenia 3:1. Dobre rozbehnuté úvodné dejstvo si však nečakane skomplikovala v deviatom geme. Pri podaní Dodiga dopriala americko-britskému páru štyri brejkbaly v rade, ale skúsený Chorvát na servise nespanikáril. Predviedol štyri priame body v sérii, čo stačilo na víťazstvo v prvom sete pomerom 6:3.

II. set

Druhý set bol spočiatku vyrovnaný. V prvých piatich gemoch si obe dvojice držali podanie a zdalo sa, že to bude tak aj v šiestej hre. Polášek s Dodigom viedli 40:0, ale v nasledujúcich štyroch výmenách ťahali za kratší koniec a stratili servis. Ram so Salisburym ihneď potvrdili brejk a vypracovali si náskok 5:2. Slovensko-chorvátske duo ešte dokázalo znížiť na rozdiel dvoch gemov, ale aj druhý set priniesol výsledok 6:3.

III. set

Ram a Salisbury začali zápasový tajbrejk vynikajúco. Získali bod pri podaní súperov a následne dvakrát uspeli pri vlastnom servise, čo znamenalo náskok 3:0. Polášek s Dodigom na to pohotovo zareagovali a v najkratšom možnom čase vyrovnali stav na 3:3. Potom sa oba tímy krátko striedali v tesnom vedení, no rozhodujúci zlom nastal za stavu 7:6 pre americko-britský pár. Ram so Salisburym si od tohto momentu pripísali tri body v rade, ktoré im zabezpečili víťazstvo.

Turnaj majstrov či aktuálne Nitto ATP Finals je turnaj, ktorý má v tenisovom svete výsostné postavenie. Vo štvorhre si nezdolaní šampióni rozdelia prémiu 533 000 USD, už len za účasť organizátori garantujú každej z ôsmich dvojíc 103 000 USD. Za každé víťazstvo v skupine je pripravených 40 000 USD.