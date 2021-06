Policajný prezident Kovařík: Nepripúšťam teóriu o vojne medzi spravodajskou službou a políciou

Prebieha vojna medzi políciou a Slovenskou informačnou službou (SIS)? Ako vplývajú na vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) prípady zadržania jej vysokopostavených členov? A čo je s plánmi o reforme polície? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedal v rozhovore pre Webnoviny.sk policajný prezident Peter Kovařík.

Po tom, čo sa v ostatnom čase stalo, aký je momentálne vzťah polície a SIS? Dá sa ešte hovoriť o spolupráci?

Ja si myslím, že sa stále dá hovoriť o spolupráci. Nepripúšťam teóriu o nejakej vojne medzi spravodajskou službou a Policajným zborom. Spravodajská služba si plní svoje povinnosti, ktoré jej stanovuje zákon. Hľadáme spôsob spolupráce tak, aby bola efektívna a myslím, že to aj predstavitelia SIS deklarovali, že nikto nemá záujem rozbíjať tento obojstranne prospešný vzťah.

Samozrejme, každý má úplne iné východiskové pozície a úplne iné metódy práce, čiže v tomto smere dochádza medzi nami aj k istým diskusiám. Napríklad o rozsahu ochrany utajovaných skutočností a kedy a akým spôsobom ju možno prelamovať. Ale o vojne medzi SIS a policajným zborom sa rozhodne nedá hovoriť.

Na Slovensku máme akoby informačný protiprúd. Či už opozícia alebo advokáti obvinených často kritizujú, že v kauzách sa koná pomaly alebo sa nekoná vôbec. Mala by polícia, prokuratúra alebo minister vnútra ako zvolený politik reagovať a informácie uvádzať, ak sa to dá tak povedať, na pravú mieru?

Ani policajný prezident, ani minister vnútra nemôžu svojvoľne informovať verejnosť o prípade. O spôsobe komunikácie do médií v jednotlivých kauzách rozhoduje vyšetrovateľ. A ten zväčša nemá záujem, aby sa dôkazná situácia prepierala v médiách z taktických dôvodov vyšetrovania a aj pre to, že prípravné konanie je neverejné a s jeho obsahom sa oboznamuje len určený okruh osôb.

Žiaden vyšetrovateľ nemá záujem viesť vyšetrovanie tendenčne len preto, aby na konci dňa mal nejaký dôkaz.

Nie je však na jednej strane aj na škodu veci, ak vo verejnom priestore kolujú nepravdivé či tendenčne podsunuté informácie?

Chápem, že pri kauzách, kde je veľký záujem médií a verejnosti, sa objavujú politické komentáre rôzneho typu a vzniká tak otázka, či nemáme viac reagovať. Môžem však zodpovedne povedať, že Policajný zbor nemieni reagovať na vyhlásenia politikov či advokátov. Trestný poriadok nám ukladá, že máme vyšetrovať objektívne stav a dôkazy svedčiace aj v prospech, aj v neprospech obvineného. My sa nemôžeme vyhraňovať vo vzťahu k účastníkom trestného konania.

Nie je naším záujmom, aby sme v médiách diskutovali o kvalite dôkazov a dôkaznej situácii, aký svedok o čom svedčí, aké listinné dôkazy potvrdzujú trestné konanie. Toto je úlohou prokurátorov, ktorí vykonávajú dozor a ktorí na konci vyšetrovania píšu obžaloby. Po podaní obžaloby sa konanie vykonáva verejne, pred súdom. Tam nech sa diskutuje, aké sú dôkazy.

Pýtam sa aj preto, že v súvislosti s niektorými kauzami sa menila legislatíva o väzbe, teda politika zasahuje priamo aj do trestného konania.

Treba oddeľovať zákonodarnú moc, ktorú my ako presadzovatelia práva musíme rešpektovať. Ak Národná rada SR, ktorá je demokraticky zvolená, sa rozhodne meniť Trestný poriadok alebo Trestný zákon, tak v tom prípade od účinnosti toho zákona postupujeme podľa neho. Nemáme inú možnosť, ako rešpektovať zákon.

Môžem zodpovedne povedať, že žiaden vyšetrovateľ nemá záujem viesť vyšetrovanie tendenčne len preto, aby na konci dňa mal nejaký dôkaz, nehovoriac o tom, že by mal byť sfalšovaný. Normálny orgán činný v trestnom konaní sa opiera o reálne dôkazy. Pevne verím, že ľudia tomu rozumejú.

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala sa v nedávnej minulosti vyjadril, že na Slovensku je veľmi komplikované a zdĺhavé prípravné konanie a aj to naťahuje tie kauzy. Súhlasíte s tým a mal by sa možno pre to meniť zákon?

Od začiatku, ako som nastúpil do funkcie, hovorím, že súčasťou reformy musí byť aj zjednodušenie prípravného konania. Odkedy si pamätám, sa situácia stále viac komplikuje, viac sa administratívne zväzujú ruky vyšetrovateľom. Je naozaj čas si povedať, či je efektívny tento systém pochádzajúci z predrevolučného obdobia, keď sa v prípravnom konaní vykonáva komplexné vyšetrovanie so všetkými výsluchmi, konfrontáciami a dôkazmi, ktoré sa opakuje potom na súde. Môj osobný názor je, že treba veľmi výrazne zjednodušiť prípravné konanie a dôkaznú silu preniesť na súd.

Ako by sa to mohlo zjednodušiť?