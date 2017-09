Policajti zachránili muža, ktorý chcel skočiť z mosta nad diaľnicou D1

BRATISLAVA/TRNAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Policajti zachránili 30-ročného muža, ktorý chcel skočiť z mosta nad diaľnicou D1 medzi obcami Siladice v okrese Hlohovec a Dolné Lovčice v Trnavskom okrese.

Muž visel na moste cez zábradlie, polícii to nahlásila žena, ktorá sa s ním pokúsila komunikovať, no on nereagoval. Bol to muž, ktorého nezvestnosť nahlásil starosta jednej z obcí.

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, jeden z policajtov sa mu prihovoril, ďalší ho následne vytiahli cez zábradlie späť na most a odovzdali privolaným záchranárom.