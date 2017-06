Policajtov, ktorí kopali vodičku, navrhli obžalovať

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Policajná inšpekcia navrhla obžalovať policajtov z medializovanej kauzy dokopania ženy, ktorá unikala v aute pred policajnou hliadkou.

“Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR ukončil prípad návrhom na podanie obžaloby na všetkých troch policajtov, ktorí sú obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Spis sa už v tejto chvíli nachádza na prokuratúre,” potvrdila medializované informácie pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová.

Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil vo februári v prípade dokopaného dievčaťa troch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Podľa rezortu vnútra im hrozí väzenie na štyri až 10 rokov.

Polícia v auguste minulého roka zverejnila video, na ktorom policajná hliadka v okolí Trnavy prenasleduje auto. Neskôr sa zistilo, že v ňom sedeli štyri dievčatá, pričom 21-ročná vodička nemala vodičský preukaz.

Auto pred policajtmi unikalo, pričom sa ho neúspešne pokúšali zastaviť a následne na jeho zastavenie použili zbrane. Vodičku postrelili do hrude a ucha. Neskôr sa do médii dostala dlhšia verzia videa, na ktorom do dievčaťa po tom, čo vystúpila z auta a skončila postrelená na zemi, kopali.