Polícia obvinila muža zo Senca z drogovej činnosti, pri prehliadke zaistili 50 gramov rastlinnej sušiny

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ obvinil 29-ročného muža zo Senca zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Agentúru SITA o tom informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Obvineného muža policajti zadržali v pondelok 18. decembra na železničnej stanici v Poprade. V tej istý deň vykonali jeho osobnú prehliadku a taktiež aj domovú prehliadku v priestoroch hotela v Tatranskej Lomnici, kde sa obvinený prechodne zdržiava.

Pri prehliadkach zaistili 49,76 gramu rastlinnej sušiny. Podľa predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Košiciach išlo o konope (cannabis) so 17,4 percentným obsahom účinnej látky tetrahydrokanabinolu. Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť od 289 do 866 bežných jednorazových dávok drogy účinnej ovplyvniť psychiku používateľa. Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od štyroch do desať rokov.