Polícia vyšetruje tragický incident na Námestí SNP v Bratislave, hľadá mužov zo záznamov (video)

Policajti vyšetrujú útok, ktorý sa odohral v nedeľu 8. decembra krátko po 05:00 pri Hlavnej pošte na bratislavskom Námestí SNP. O život pri ňom prišiel 22-ročný cudzinec. Polícia v súvislosti s objasňovaním tohto činu pátra po mužoch z kamerových záznamov. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, nedeľňajší incident vyšetruje polícia ako usmrtenie.

Zabezpečený je aj kamerový záznam, ktorý zobrazuje priebeh udalosti. Ako uviedla Miháliková, muži na fotografiách by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu. Malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov.

Akékoľvek informácie o ich totožnosti je možné oznámiť na linke 158. Policajti v rámci prebiehajúceho vyšetrovania vykonávajú všetky potrebné úkony. Vzhľadom na to, aby nedošlo k ich zmareniu, viac informácií k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. Informovať budú hneď, ako to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní.