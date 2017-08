Aktualizované: Polícia potvrdila informáciu, že zastreleným mužom bol útočník z Barcelony

BARCELONA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Katalánska polícia zastrelila v pondelok muža, ktorý bol opásaný falošnými výbušninami. Stalo sa tak v meste Subirats, 45 kilometrov západne od Barcelony.

Španielska polícia potvrdila fakt, že zabitým mužom je Younes Abouyaaqoub, po ktorom sa intenzívne pátralo v súvislosti s nedávnymi útokmi v Barcelony. Noviny La Vanguardia predtým informovali, že podozrivého, ktorý vrazil dodávkou do ľudí na barcelonskej ulici Las Ramblas, v oblasti zadržali.

