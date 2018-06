Aktualizované: Polícia zatkla podnikateľa Mariána Kočnera pre falšovanie zmeniek a daňové trestné činy

aktualizované: 20. júna 19:28

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Polícia potvrdila, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) zatkla podnikateľa M.K.

Ako informuje Polícia SR na svojom facebookovom profile, „môžeme potvrdiť, že na základe vydaného pokynu dozorovým prokurátorom bola policajtmi NAKA zadržaná osoba M.K. V súčasnosti sú so zadržanou osobou vykonávané procesné úkony a o ďalšom postupe rozhodne vyšetrovateľ v zmysle Trestného poriadku“. Polícia dodáva, že v súčasnosti nemôže poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie.

Podozrivý z falšovania zmeniek

O zatknutí Mariána Kočnera ako prvý v stredu podvečer informoval portál Denníka N, dôvod sú zmenky a daňové trestné činy. Ako sa píše v článku, NAKA v stredu zatkla Kočnera na základe príkazu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ako píše denník, podnikateľ, ktorý bol roky beztrestný napriek viacerým vážnym podozreniam, je podozrivý z falšovania zmeniek voči televízii Markíza. Denníku N to potvrdil zdroj z prostredia polície aj prokuratúry. Denník N ďalej informuje, že s Kočnerom teraz vyšetrovateľ urobí prvotné úkony a bude rozhodovať o tom, či podá návrh na jeho vzatie do väzby.

Ak sa s tým prokuratúra stotožní, o umiestnení podnikateľa bude rozhodovať súd. Večer Denník N informoval, že Kočnerovi nie je po zatknutí dobre, polícia ho previezla do nemocnice.

Kočner je obvinený v prípade Gatex, aj v prípade vratiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj kvôli zmenkám. O Kočnerovi písal zavraždený novinár Ján Kuciak.

Kočner sa mu vyhrážal, že o ňom a o jeho rodine bude zisťovať informácie, ale polícia to nevyhodnotila ako trestný čin, dodáva sa v správe.

Bez zmeniek „by nebola TV Markíza“

V súčasnosti sa vedie súdny spor o vyplatenie zmenky v hodnote viac ako 26 miliónov eur. Jej vyplatenia sa domáha Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek. Žalovaným v prvom rade je exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia.

Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, „nebola by TV Markíza“. Markíza od začiatku spochybňuje pravosť zmeniek, špeciálne to, či boli podpísané v roku 2000.

Markíza v tomto prípade podala trestné oznámenie, pričom polícia už začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a trestný čin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Tri spory v prípade zmeniek

Markíza minulý týždeň požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Mariánom Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti. Dôvodom podľa spoločnosti je, že spoločnosť Správa a inkaso zmeniek s.r.o., ktorá sa na súde domáha vyplatenia zmeniek, ako aj ich predchádzajúci vlastníci, spoločnosti INKASNÝ SERVIS a.s. a Midas Investments Ltd. neviedli zmenky riadne v účtovníctve.

Súd v prípade zmeniek, ktorých vyplatenie požaduje Kočner a splatné mali byť po 15 rokoch od podpisu, pojednáva tri samostatné spory. Pojednávanie o zmenke v hodnote osem miliónov eur súd neprávoplatne rozhodol v prospech Kočnera. V prípade ďalšej zmenky v hodnote osem miliónov eur ešte nebolo pojednávanie vytýčené. V prípade štvrtej údajne podpísanej zmenky žalobca neuhradil súdny poplatok.