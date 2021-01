Politická satira by mala mať svoje hranice a tá v seriáli Pumpa ich prekročila, myslí si predseda rady

Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však mať svoje hranice. Na zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo.

V prípade konkrétnej časti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v sobotu 16. januára, však podľa neho tvorcovia prekročili hranice. Ako dodal, je presvedčený o tom, že bolo nevhodné v politickej satire rozoberať smrť človeka, ktorá rozpoltila spoločnosť.

Hranice autorskej slobody

„Zaradenie tejto časti v rámci Pumpy bol nešťastný krok,“ skonštatoval Gallo. Zároveň odsúdil medializované informácie o tom, že tvorcovia programu čelili v tejto súvislosti vyhrážkam. Ako dodal, v demokratickej spoločnosti je to „absolútne za čiarou.“ Autorská sloboda by však podľa neho mala mať svoje hranice.

Etická komisia RTVS zasadala v tejto súvislosti v utorok 19. januára. „Pertraktovanie takej citlivej témy, ako je smrť človeka, navyše v období tesne po udalosti, môže byť z hľadiska predpokladaných etických štandardov našej spoločnosti a aj verejnoprávneho vysielateľa vyjadrených v štatúte programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, vnímané ako prekročenie miery vhodnosti,“ konštatovala komisia.

Vyvodenie dôsledkov

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník informoval, že prijali konkrétne opatrenia na to, aby sa „už nič takéto v RTVS nezopakovalo“. Voči zodpovedným pracovníkom, ktorí „spôsobili“ tento stav, vyvodí Rezník podľa vlastných slov konkrétne pracovno-právne dôsledky maximálne možnou významnou zrážkou z ich mzdy na trojmesačné časové obdobie.

Tiež zápisom do ich interných pracovnoprávnych materiálov v zmysle platných legislatívnych predpisov. Generálny riaditeľ telerozhlasu skonštatoval, že ani jeden diel nebol, nie je a ani nebude pripravovaný s nejakými zlými, škodoradostnými úmyslami.

V tejto súvislosti uviedol programový riaditeľ RTVS Anton Šulík, že absolútne zodpovedá za tento program a berie na seba zodpovednosť. Pumpa bude mať však ďalšieho dramaturga a na scenár bude dohliadať širší okruh ľudí.

Nenávistné odkazy

V sobotu 16. januára v epizóde komediálneho seriálu Pumpa účinkovala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Jednou z tém epizódy bola aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Práve v súvislosti s tým mali podľa informácií Denníka N čeliť na sociálnej sieti vulgárnym či nenávistným odkazom herci seriálu Michal Kubovčík či Dano Heriban.