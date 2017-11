Politický analytik priblížil, čo chce hnutie OĽaNO ukázať vytvorením tieňovej vlády

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce vytvorením tieňovej vlády ukázať, že je plnohodnotnou stranou a nie iba hnutím štyroch ľudí, ako im doteraz vyčítali.

Pre agentúru SITA to uviedol politický analytik Ján Baránek a dodal, že iniciatívu hnutia OĽaNO, ktoré na pondelkovej tlačovej konferencii predstavilo trinásť tieňových ministrov, sa dá vnímať najmä ako marketingový ťah. „Možno to chápať aj ako reakciu na stranu SaS, ktorá sa doteraz prezentovala ako strana odborníkov,“ uviedol Baránek a pripustil, že to môže byť súčasťou konkurenčného boja v opozícii.

Podľa Baránka chce dať OĽaNO predovšetkým najavo, že má odborníkov, ktorí by sa v budúcnosti mali k jednotlivým rezortom vyjadrovať a neskôr by sa z nich mohli stať naozajstní ministri. Pripomenul však, že na Slovensku máme skúsenosť s tým, že aj v prípade, ak sa opozičné strany dostanú do vlády, nemusia daný rezort obsadiť práve týmto tieňovým ministrom.

„Netreba to brať nejako ortodoxne, úlohu tam zohráva množstvo ďalších faktorov,“ povedal analytik a dodal, že na Slovensku môžeme mať aj tri tieňové vlády, pričom je potrebné všímať si, akú tieňovú vládu vytvorí tá-ktorá strana a koľko rezortov v nej dokáže obsiahnuť. Zároveň vysvetlil, že tieňové vlády nemajú žiadnu oporu v legislatíve a vytvárajú ich iba opozičné strany, pričom je to ich vnútrostranícka záležitosť.