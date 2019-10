Politológ: Šance Demokratickej strany sa vďaka odídencom zo SaS zvýšia, ale do parlamentu sa nedostanú

Príchodom odídencov zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa šance Demokratickej strany (DS) vo voľbách zvýšia, do parlamentu sa však nedostane. Agentúre SITA to povedal politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman. Deviati bývalí členovia Demokratického jadra SaS vo štvrtok oznámili, že sa spájajú s Demokratickou stranou (DS). Volebným lídrom pre parlamentné voľby v roku 2020 bude Jana Kiššová. Okrem nej vstúpili do DS Natália Blahová, Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Jakub Nedoba.

Marginálna strana

Rozhodnutie odídencov zo strany SaS spojiť sa s Demokratickou stranou bolo podľa politológa pravdepodobne podmienené tým, že DS je z politicko-ideologického hľadiska najbližšia „Demokratickému jadru“ SaS a je stranou, ktorá má tradíciu.

„Navyše, súčasný predseda DS Michal Kravčík ponúkol volebné líderstvo jednému z členov ´Demokratického jadra´ SaS, konkrétne Jane Kiššovej,“ priblížil Ruman.

Demokratická strana v súčasnosti podľa neho predstavuje marginálnu stranu na slovenskej politickej scéne. „Príchodom odídencov z SaS sa jej šance na úspech zvýšia, ale nenazdávam sa, že nejako zásadne. S najväčšou pravdepodobnosťou sa do parlamentu tento subjekt nedostane. Obávam sa, že DS nie je tou stranou, s ktorou by sa mohlo v budúcnosti rátať,“ vysvetlil politológ.

Spolupráca pred voľbami

Členovia DS sa zároveň vyjadrili, že oslovia demokratické opozičné strany s návrhom na spoluprácu pred voľbami. Ruman v tejto súvislosti uviedol, že strany PS/Spolu a KDH permanentne rokujú o predvolebnej spolupráci a potenciálnej povolebnej spolupráci.

„Dokonca majú aj spoločné občianske aktivity. Ale doposiaľ nevytvorili spoločnú koalíciu strán. Aj novej strane Za ľudí zatiaľ maximálne vyhovuje status quo a s najväčšou pravdepodobnosťou sa spájať nebude. S ohľadom na súčasné preferencie spomenutých strán si myslím, že sa s DS nateraz nikto spájať nebude, pretože to nepotrebujú. Navyše, spájaním sa strán do koalícií sa zároveň zvyšuje aj volebné kvórum, ktoré by bolo pre KDH či Za ľudí nevýhodné,“ dodal politológ.

Stranu SaS opustilo po nezhodách s jej predsedom Richardom Sulíkom približne 40 ľudí. Postupne sa majú vyjadriť, či taktiež vstúpia do Demokratickej strany.