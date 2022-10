Polóny brojí proti Lunterovi, vyzval ostatných kandidátov na župana BBSK k okrúhlemu stolu

Kandidát na župana Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny verejne vyzýva ostatných kandidátov na stretnutie za okrúhlym stolom.

Uviedol to na stredajšom brífingu s tým, že cieľom je dohodnúť sa na jednom kandidátovi proti protežovanému kandidátovi, ktorým je podľa Polónyho terajší podpredseda BBSK a syn župana Ondrej Lunter.

„Chcem oznámiť to podstatné, že súčasné vedenie je veľký problém a nemôžeme to vo voľbách ponechať na náhodu a preto vyzývam všetkých kandidátov na spoločný stôl, ktorý chcem zvolať na piatok 7. októbra,“ uviedol kandidát a dodal, že dôvodom je aj to, že má k dispozícii prieskumy, ktoré hovoria o nespokojnosti v Banskobystrickom kraji.

Lunter je vraj poraziteľný

Vyhrať môže len jeden a protežovaný kandidát je podľa Polónyho poraziteľný.

„On (O. Lunter) to vie a vie to práve preto, že pokiaľ dôjde k malému spojeniu, tak nastáva výmena v tomto kraji. Týmto vyzývam všetkých ostatných kandidátov, ktorí sa stotožňujú s programom na rozšírenie cestnej infraštruktúry, príchodom nových pracovných miest, rozvojom cestovného ruchu a následný rast miezd, za okrúhly stôl, ktorý by sa mal uskutočniť tento piatok v poobedných hodinách,“ dodal kandidát s tým, že jeho ambíciou je všetkých osloviť a pozvať ich na stretnutie.

Okrúhly stôl má podľa neho zadefinovať zmenu a môžu sa na ňom ôsmi kandidáti vyjadriť.

Kandidátov je deväť

V Banskobystrickom kraji volebná komisia BBSK zaregistrovala celkom deväť kandidátov na predsedu krajskej samosprávy. Kandidatúru na župana ako prvý už vo februári oznámil podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou strán Sloboda a Solidarita, KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU, OKS, Aliancia a strany Hlas – SD.

O krajské predsednícke kreslo chcú zviesť boj aj poslanec Národnej rady SR Miroslav Suja za hnutie Republika a predseda konzervatívnej politickej strany Národná koalícia Rudolf Huliak. Štvrtým uchádzačom je poslanec Národnej rady SR Marek Kotleba za ĽSNS – brat predsedu strany Mariána Kotlebu.

Ďalším je nezávislý kandidát Marek Modranský – expert pre verejnú dopravu a poslanec banskobystrického mestského zastupiteľstva. O post župana má záujem aj predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou strany Smer-SD a Strany moderného Slovenska.

Po zaregistrovaní volebnou komisiou pribudli ďalší traja záujemcovia o post predsedu BBSK. Je medzi nimi moderátor Michal Albert kandidujúci za Komunistickú stranu Slovenska, študent vysokej školy Maroš Čupka za združenie Socialisti.sk a katolícky politológ a predseda Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku Jozef Sásik, ktorý kandiduje aj na post primátora Banskej Bystrice.