Poľsko podá pomocnú ruku Ukrajine pri preprave nevyhnutných tovarov, Rusko nie je ochotné dodržiavať nijaké dohody

Poľsko a jeho partneri v Európskej únii sú pripravení poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc pri preprave nevyhnutných tovarov po tom, ako Rusko odstúpilo od dohody o exporte ukrajinského obilia cez Čierne more. Vyhlásilo to v nedeľu poľské ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom web The Guardian.

Rozhodnutie Ruska zrušiť dohodu sprostredkovanú Organizáciou Spojených národov, ktorá umožňovala vývoz obilia z Ukrajiny, je „ďalším dôkazom, že Moskva nie je ochotná dodržiavať nijaké medzinárodné dohody,“ uviedol poľský rezort diplomacie na mikroblogovacej sieti Twitter.