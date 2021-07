Poľsko spustilo celoštátnu očkovaciu lotériu. V hre sú peniaze, ale aj autá

Poľsko vo štvrtok v snahe posilniť záujem o očkovanie proti koronavírusu spustilo celoštátnu lotériu pre zaočkovaných dospelých. Účastníci v nej môžu získať peniaze alebo ďalšie ceny, medzi ktorými sú napríklad aj automobily Toyota.

Lotéria potrvá do septembra, keď tamojšie ministerstvo predpokladá, že by mohla v Poľsku prísť štvrtá vlna infekcií v dôsledku zvýšenia spoločenského miešania počas prázdnin a tiež v súvislosti so šírením delta variantu koronavírusu.

Tí, ktorí sa do lotérie zaregistrujú, budú môcť získať ceny od 200 zlotých v denných žrebovaniach až po 100-tisíc zlotých alebo automobil Toyota Corolla v mesačných žrebovaniach. Hlavnými cenami sú dve autá Toyota C-HR a dve finančné výhry vo výške jedného milióna zlotých.

V krajine s 38 miliónmi obyvateľov je plne zaočkovaných asi 12,3 milióna ľudí a ďalších 17 miliónov dostalo prvú dávku. Úrady dosiaľ v Poľsku zaregistrovali asi 2,9 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 75-tisíc súvisiacich úmrtí.