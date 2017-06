Ponuka Londýna je horšia, ako sme čakali, nesúhlasí Tusk s britským plánom brexitu

BRUSEL 23. júna (WebNoviny.sk) – Plán Veľkej Británie, ktorým by sa mali riadiť práva občanov členských krajín Európskej únie (EÚ) žijúcich vo Veľkej Británii po roku 2019, kedy Londýn úniu opustí, nespĺňa očakávania, ktoré od neho členské krajiny čakali.

Vyhlásil to v piatok na summite EÚ v Bruseli predseda Európskej rady a bývalý poľský premiér Donald Tusk. Ak by plán platil v takej podobe, ako Londýn navrhuje, mohlo by to podľa neho situáciu občanov krajín EÚ žijúcich vo Veľkej Británii oproti súčasnosti zhoršiť. “Chceme zaistiť plné práva pre európskych aj britských občanov,” povedal Tusk.

Britská premiérka Theresa Mayová v piatok v Bruseli uistila všetkých občanov členských krajín EÚ, ktorí momentálne žijú vo Veľkej Británii, že v tejto krajine budú môcť zostať žiť aj po tom, ako Londýn v roku 2019 EÚ opustí. “Nikto nebude musieť odísť. Nebudeme musieť byť svedkami rozdeľovania rodín,” vyhlásila.

Veľká Británia podľa nej pripravuje “veľmi férovú a veľmi vážnu ponuku” pre členské krajiny EÚ, o ktorej by s nimi chcela diskutovať. Jej podrobnosti plánuje predstaviť verejnosti až v pondelok, niečo málo však už prezradila vo štvrtok európskym lídrom v Bruseli.

Budúcnosť zhruba troch miliónov občanov členských krajín EÚ, ktorí momentálne žijú vo Veľkej Británii, a taktiež zhruba 1,5 milióna Britov žijúcich aktuálne v iných členských krajinách únie je úvodnou témou rokovaní o brexite, ktoré sa v Bruseli začali už v pondelok. Až po tom, čo sa Londýn a európski vyjednávači dohodnú v tomto bode, budú sa môcť vyjednávania o odchode Veľkej Británie z EÚ posunúť ďalej.