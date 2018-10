Poprad si pripísal tretí triumf, Zvolen deklasoval Žilinu a Liptáci s piatou prehrou na konte

KOŠICE 12. októbra (WebNoviny.sk)- Hokejisti Košíc zdolali Liptovský Mikuláš tesne 3:2. Ladislav Nagy v 17. min zvýšil na 2:0 a zdalo sa, že to bude jasná záležitosť, ale iný veterán Marek Uram to gólom o 31 sekúnd odmietol. Liptáci vyrovnali v presilovke zásluhou Petra Lichanca v 37. min. Košičania napokon brali všetky body, v početnej výhode rozhodol Tomáš Netík. Liptáci prehrali už piaty raz v sérii.

Poprad triumfoval tretíkrát po sebe

Hokejisti HK Poprad triumfovali na vlastnom ľade nad hráčmi majstrovského HC ’05 iClinic Banská Bystrica 5:2. Skóre otvoril v úvode duelu bek „kamzíkov“ Lukáš Kozák. Na 2:0 zvýšil v 32. min Samuel Mlynarovič. Hostia vyrovnali zásahmi Michala Kabáča a Branislava Kubku v druhej polovici prostrednej tretiny.

Popradskí hokejisti definitívne zlomili odpor súpera dvoma gólmi v priebehu 35 sekúnd v záverečnej desaťminútovke. Najprv sa presadil Samuel Takáč, potom Dávid Bondra. Druhý menovaný skóroval ešte raz, Bondra v 55. min stanovil rezultát zápasu.

Poprad triumfoval tretíkrát po sebe a ukončil trojzápasovú sériu víťazstiev Banskej Bystrice v najvyššej slovenskej súťaži. Podtatranci najbližšie nastúpia znovu pred vlastnými fanúšikmi v nedeľu proti Trenčínu. Banskobystričania sa v rámci 12. kola predstaví v rovnaký deň doma proti Liptovskému Mikulášu.

Miškovec natiahol sériu prehier

V súboji maďarských tímov v hokejovej Tipsport lige zvíťazil MAC Budapešť nad Miškovcom 3:2 po predĺžení v rámci piatkového programu 11. kola. Duel rozhodol slovenský útočník Tomáš Klempa.

Najprv minútu a 45 sekúnd pred koncom tretej tretiny poslal stretnutie do predĺženia, v ktorom neskôr strelil víťazný gól. Klub z hlavného mesta Maďarska zostal na 12. mieste v tabuľke, no triumfoval druhýkrát po sebe. Miškovec natiahol sériu prehier už na štyri zápasy.

Tabuľka Tipsport ligy po piatkových zápasoch 11. kola 1. Zvolen 12 8 1 0 1 1 1 54:26 28

2. Košice 12 9 0 0 0 1 2 41:22 28

3. Nové Zámky 12 8 1 0 0 1 2 34:18 27

4. Poprad 12 7 1 1 0 0 3 33:21 25

5. Banská Bystrica 13 6 0 1 2 1 3 34:35 23

6. Nitra 12 5 0 2 1 0 4 39:32 20

7. Trenčín 11 4 2 0 0 0 5 29:27 16

8. Detva 12 4 1 0 0 1 6 31:37 15

9. Liptovský Mikuláš 12 3 0 2 1 0 6 30:30 14

10. Miškovec 12 4 0 0 2 0 6 33:46 14

11. Žilina 12 3 1 1 0 0 7 36:50 13

12. MAC Budapešť 13 2 1 0 1 2 7 29:42 11

————————————————————————

HK Orange „20“ 11 0 0 0 0 0 11 17:54 0 Poznámka: počet zápasov, výhry – 3 body, výhry po predĺžení – 2 body, výhry po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

Hokejisti HKM Zvolen deklasovali pred vlastnými priaznivcami hráčov MsHK Doxbett Žilina 9:2. Domáci kontrolovali duel už od začiatku. Skóre otvorili v 4. min a do konca prvého dejstva zvýšili na 2:0. Žilinčania síce vyrovnali v prvej polovici druhej tretiny, ale to bolo z ich strany všetko. Zvolenčania ešte v prostrednej časti hry nasúkali súperovi tri góly.

V záverečnej 20-minútovke pridali ďalšie štyri zásahy. Dominantná bola najmä prvá útočná formácia Zvolena – center Rastislav Špirko pridal k dvom gólom jednu asistenciu, krídelník Lukáš Handlovský si pripísal jeden zásah a dve účinné prihrávky, druhý krídelník Michael Vandas mal na konci zápasu bilanciu 0+2. Nemenej úspešný bol tretí útok v zložení Peter Zuzin, Michal Chovan (obaja 1+2) a Milan Kytnár (1+1). Zvolenčania natiahli sériu víťazstiev už na šesť zápasov, Žilina neuspela po dvoch triumfoch.

Pre Nitru bodoval McCormack

Hokejisti Nitry zvíťazili v Detve 6:5 po samostatných nájazdoch. Podpoľanci viedli v 7. min gólmi Maroša Surového a Radovana Puliša už 2:0, Nitrania do polovice druhej tretiny vyrovnali. V ďalšom priebehu padlo ešte šesť gólov, no žiaden tím sa už nedostal do dvojgólového vedenia. V nájazdoch zabezpečil dva body pre Nitru Graeme McCormack.

Hráči Nových Zámkov triumfovali nad hokejistami vicemajstrovského Trenčína 4:2 . Domáci si víťazstvo zabezpečili už v prvej tretine, keď strelili tri góly a neinkasovali ani raz.

Dvakrát sa presadil útočník tretieho útoku Filip Bajtek. Trenčín v záverečnej časti hry skóroval dvakrát, Novozámčania si triumf poistili jedným zásahom. Nové Zámky majú na tretej priečke tabuľky na vedúce duo Zvolen a Košice manko iba bod. Trenčín e siedmy.