Popravená Horáková, ale aj Bán či Mikloško. Prezidentka Čaputová udelila vyznamenania (foto)

Literárny vedec Peter Zajac, sociologička Zora Bútorová, novinár Andrej Bán, politik František Mikloško, ale aj popravená česká politička Milada Horáková patria medzi osobnosti, ktoré pri príležitosti 27. výročia vzniku SR ocenila prezidentka Zuzana Čaputová.

Ocenenie od hlavy štátu si odnieslo spolu 20 osobností, z toho 12 mužov a osem žien. Ocenenie za zosnulú Horákovú prebrala členka Klubu Milady Horákovej Erika Mačáková.

„Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý by mal byť náš spoločný,“ uviedla v prejave k oceneným Čaputová.

Hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch

Prezidentka zároveň zdôraznila, že každý, kto svoju prácu robí najlepšie ako vie, kto háji hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu, je podľa nej vlastencom.

„Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentmi a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo,“ povedala hlava štátu.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že všetci ocenení si bez akýchkoľvek pochybností ocenenie zaslúžia. Tiež pripomenula, že viacerí z ocenených sa angažovali pri udalostiach Novembra 1989.

„Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych,“ uviedla.

Realistická a inšpirujúca vízia

Štafetu od týchto osobností podľa Čaputovej následne úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. „Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo ‚sa‘ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz,“ povedala Čaputová.

Prezidentka doplnila, že považuje za česť a privilégium, že všetkým oceneným môže v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo urobili alebo ešte určite urobia.

„Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonaľovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebuje toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje,“ dodala Čaputová.