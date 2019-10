Porsche chce na Slovensku vybudovať centrum automatizácie, od Pellegriniho vlády žiada milióny eur

Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu ministerstva hospodárstva na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau s. r. o. Firma chce pri Hornej Strede vybudovať nové centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby.

Od štátu pritom žiada investičnú pomoc vo výške 2 mil. eur. Celkovo plánuje firma v rámci investičného zámeru vynaložiť do konca roka 2020 takmer 14 mil. eur a do roku 2023 vytvoriť 34 nových pracovných miest.

Vývoj a testovanie prototypov

Hlavnou činnosťou centra bude podľa zverejnených údajov celý proces vývoja a overenia vyrobiteľnosti dielov a ich aplikácia pri vývoji a návrhu prototypov výrobných zariadení pre automobilový priemysel.

V novovybudovanom objekte sa bude realizovať vývoj ako aj testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv alebo celých zostáv dielov karosérií.

Súčasťou investičného zámeru bude aj vybudovanie výskumno-vývojového robotizovaného pracoviska. Práce na novom centre by mali byť ukončené na konci budúceho roka. Plná plánovaná kapacita sa predpokladá na konci roku 2023.

Kruh riadenia kvality karosérie

Ambíciou závodu je podľa zverejnených informácií dosiahnuť tzv. uzatvorený kruh riadenia kvality karosérie, teda skutočnosť, že jedna dcérska spoločnosť garantuje technológiu na lisovanie dielov, ako aj neskoršiu montáž častí karosérií automobilov Porsche.

„Tým by vznikol synergický efekt vo forme zrýchlenia nábehu výroby, šetrenia nákladov a rýchlejšieho dosiahnutia požadovaného stupňa kvality. Takéto centrum by bolo v rámci Porsche Automobil Holding AG SE jediné a bolo by začlenené do existujúcej štruktúry Porsche Werkzeugbau, s.r.o.,“ uvádza sa v návrhu.

Porsche Werkzeugbau je súčasťou celosvetového producenta automobilov Porsche Automobil Holding. Jeho vlastníkom je Volkswagen. Hlavným predmetom podnikania vo výrobnom závode v Dubnici nad Váhom je výroba lisovacieho náradia pre automobilový priemysel.