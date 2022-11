Poslanci neschválili zmenu ústavného zákona o zosúladení termínov volieb, voliči pôjdu k urnám dvakrát

Poslanci v utorok neschválili zmenu ústavného zákona, po ktorej by sa zosúladili termíny konania volieb do Európskeho parlamentu a druhé kolo prezidentských volieb.

Tie sa podľa návrhu mali v roku 2024 konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Pri oboch voľbách by zvolení kandidáti získali volebný mandát na rovnaké obdobie piatich rokov. Voličom by sa tým vyšlo v ústrety a nemuseli by chodiť dvakrát k volebným urnám. Predkladateľom návrhu bolo Ministerstvo vnútra SR.

„Zo štatistických údajov týkajúcich sa volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu vyplýva, že účasť voličov v SR v predmetných voľbách je už niekoľko volebných rokov najnižšia zo všetkých členských štátov Európskej únie,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Od spojených volieb sa teda podľa ministra očakávalo zvýšenie volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, a teda aj posilnenie mandátu volených kandidátov.

Predmetom pripravovanej novely volebných procesov okrem vyššie uvedeného bolo aj zavedenie spôsobu voľby prezidenta SR poštou. „Voľba poštou predstavuje zložitý mechanizmus, ktorý je časovo náročný na prípravu, ako aj realizáciu,“ uviedol Mikulec.