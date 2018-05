Aktualizované: OĽaNO chce novelami zákonov zabrániť zneužívaniu agrodotácií, podľa ministerstva pôdohospodárstva sú nerealizovateľné

aktualizované 22. mája 13:57

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) tento týždeň predkladá v parlamente dve novely zákonov, ktoré sa týkajú poskytovania podpory a dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a nájmu poľnohospodárskych pozemkov.

Konkrétne riešenie

Hnutie chce týmito novelami zabrániť zneužívaniu agrodotácií a nastoliť v agrorezorte poriadok a spravodlivosť. Uviedli to v utorok na bífingu poslanci NR SR za OĽaNO Martin Fecko a Eduard Heger.

„Vidíme, že rezort pôdohospodárstva nefunguje, škandály pribúdajú, ľudia sa nevedia domôcť svojich práv a dôvera v štátne inštitúcie klesá. V rezorte je najväčším problémom prideľovanie pôdy a dotácií. OĽaNO chce tento problém vyriešiť návrhom novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý vláda dlhodobo ignorovala, a novelou o poskytovaní dotácie v agrorezorte.

Vďaka tejto ignorancii teraz farmárov vytláčajú z pôdy súkromné SBS alebo dotácie na pôdu berú ľudia, ktorí sa o ňu nestarajú. Máme na stole konkrétne riešenie, ktoré môže rezort posunúť dopredu. Chceme, aby sa s financiami v pôdohospodárstve pracovalo efektívne a účelne,“ povedal Heger.

S návrhom prichádza siedmykrát

Poslanec NR SR za OĽaNO Martin Fecko upozornil, že s návrhom novely o nájme poľnohospodárskych pozemkov prichádza už siedmykrát, no zatiaľ nenašiel vládnu podporu.

„S riešením tohto problému prichádzam už siedmykrát a stále nenašlo pochopenie u poslancov vládnych koalícií. Prvýkrát to bolo ešte v roku 2012 a naposledy v roku 2016. Jediným cieľom tejto novely je uzákoniť to, že vlastnícke právo je nad užívacím právom, čím chceme vniesť poriadok a spravodlivosť do základného a ústavou garantovaného práva, teda užívať pôžitky zo svojho vlastníctva k pôde. Dnes to tak nie je, pretože ministerka (pôdohospodárstva) Gabriela Matečná toto odmieta a nás drží v hlbokom socializme,“ komentoval návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov Fecko.

Pri poskytovaní podpory a dotácií v pôdohospodárstve vidí poslanec Martin Fecko najväčší problém v súčasnosti v absentujúcich predložených dokumentoch. Dotácie a zmluvy sa tak majú momentálne dávať na základe známostí, nie na základe odborných posudkov.

Mnohé pochybenia

„Ak chce niekto čerpať dotácie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru na priame platby, teda pôdu, musí podľa nášho návrhu predložiť list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, ktorá bude reálna, a iba vtedy by mu bola dotácia pridelená.

Našli sme mnohé pochybenia Slovenského pozemkového fondu, ktoré bude musieť ministerka Matečná vo štvrtok pri odvolávaní vysvetliť. Pôdohospodárstvu pomôže len dôstojná, dôverná a odborná kontrola. ‘Padni, komu padni’, je len slogan, ktorý momentálne nefunguje,“ dodal Martin Fecko.

Nerealizovateľný návrh

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v reakcii na predložený poslanecký návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy hnutia OĽaNO uviedlo, že je nerealizovateľný, byrokratický a zásadným spôsobom by zaťažil štátny rozpočet.

„Systém prideľovania finančných prostriedkov je nastavený európskou legislatívou tak, že podmienkou na získanie priamych podpôr a podmienkou na poskytnutie platieb je predovšetkým obhospodarovanie poľnohospodárom nahlásených plôch. Navrhované ustanovenie vo vzťahu k úhrade nájomného, plneniu dodatočných podmienok, napr. v oblasti rozpočtových pravidiel, je navyše v prípade priamych platieb v priamom rozpore s príslušnou legislatívou EÚ vzhľadom na skutočnosť, že priame platby sa poskytujú na ročnom základe na každý hektár nahlásený poľnohospodárom.

Členské štáty teda majú povinnosť platiť, akonáhle sú splnené podmienky oprávnenosti na podporu. Existujúce právne predpisy EÚ v prípade priamych platieb neponechávajú priestor pre takúto dodatočnú vnútroštátnu právnu úpravu. Navrhovaná právna úprava z dielne opozičných poslancov je v hrubom rozpore s legislatívou EÚ. Táto neumožňuje žiadne dodatočné legislatívne úpravy procesov priamych platieb,“ komentovalo návrh MPRV SR.

Nejde o systémový problém

V rámci administrovania tzv. priamych podpôr rieši podľa agrorezortu Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) opakovane každoročne problematické žiadosti určitých žiadateľov, u ktorých je v rámci konaní zistené tzv. sporné právo, keď PPA nedokáže objektívne určiť právo užívania, a preto na spornú výmeru neposkytne platbu žiadnemu zo sporných žiadateľov.

„V roku 2016 došlo k sporným prípadom len 73-krát, čo pri počte takmer 19 000 žiadateľov predstavuje len 0,3 % sporných prípadov a podiel 0,14 % z celkovej výmery pôdy. Je teda zjavné, že prípady sporného práva predstavujú veľmi nízku početnosť farmárov, čo potvrdzuje, že nejde o systémový nedostatok a problém.

Tisícky iných subjektov si dokážu svoje užívacie vzťahy k pôde vysporiadať zákonnými prostriedkami už pred podaním jednotnej žiadosti a v prípade, ak splnia podmienky vopred určené platnou legislatívou, sú im poskytované priame podpory,“ dodal v reakcii rezort pôdohospodárstva.