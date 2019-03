Poslanci schválili ústavný zákon a zastropovali dôchodkový vek na 64 rokov

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Parlament schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku. Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

Ustanovenia o minimálnej mzde

Schválený ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Do ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že „každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda“. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

K ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku má zásadné výhrady Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o 10 %, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.

Keďže sa zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy. Podľa RRZ by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.

Nezohľadňujú dopady na ekonomiku

Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Tento krok podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti.

Opatrenie považujú za analyticky nepodložené, nezohľadňujúce dopady na ekonomiku, podnikateľské prostredie, verejné financie a v konečnom dôsledku ani na domácnosti. Zavedenie dôchodkového stropu považujú firmy za krajne nezodpovedné a v budúcnosti naň môžu doplatiť podľa stanoviska RÚZ široké vrstvy občanov, vrátane dôchodcov.

Veľké výhrady má aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.

„Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považujeme za funkčný vzhľadom na ekonomický a demografický vývoj populácie,“ uviedla SOPK.

Terajší systém zvyšovania penzijného veku hodnotí komora ako adekvátny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka označil zavedenie ústavného stropu na dôchodkový vek za politický marketing.

Petícia odborárov

Odborový zväz Kovo začal minulý rok v lete s petíciou za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Aktuálne majú odborári vyzbieraných 290 tisíc podpisov, pričom na vyhlásenie referenda je potrebných 350 tisíc podpisov občanov. V samotnom referende, o ktoré sa snažia odborári, by sa mali občania vyjadriť k tomu, či by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov.

Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť podľa odborárov dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Predseda Smeru Robert Fico vlani na jeseň vyhlásil, že ak parlament návrh ústavného zákona neschváli, strana Smer sa aktívne zapojí do petičnej akcie odborárov na vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku. Odborársku petíciu Fico podpísal pred televíznymi kamerami počas septembrovej tlačovej besedy.