Postavenie osôb so zdravotným postihnutím či seniorov sa zlepší, Čaputová podpísala novelu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Parlament schválil právnu úpravu 5. februára. Vďaka zmene zákona sa zlepší postavenie osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov, formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských práv do skupiny takzvaných zraniteľných osôb. Teda osôb, ochrane práv ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože nie sú schopné sa chrániť sami, a pri ktorých si akýkoľvek zásah do ich základných práv vyžaduje prísnu kontrolu zo strany štátu.

Komisár bude mať po novom oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby z dôvodu, že zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa „kvantity“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ide napríklad o súhlas osoby s hospitalizáciou, súhlas osoby s liečbou, záznamy o evidencii pádov, úrazov a pitného režimu klientov či podmienky v zariadení, kde bola osobe poskytnutá zdravotná starostlivosť.