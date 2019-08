Postpodukčná úprava úplne nových vozidiel

Lakovanie špecifických dielov, polepy vozidiel, úprava dispozície, montáž doplnkového vybavenia, personalizácia firemných flotíl… To je len zlomok postrpodukčných úprav vozidiel, ktoré realizuje spoločnosť Gefco priamo v priestoroch svojho workshopu v Trnave.

Nadnárodná logistická spoločnosť GEFCO sa vo svojej pobočke v Trnave zaoberá nie len skladovaním, prepravou osobných a úžitkových vozidiel, ale aj ich úpravou. Napríklad aj priamo z Trnavskej výrobnej linky smerujú vybrané úplne nové vozidlá na ďalšiu personalizáciu priamo do priestoru Gefca. „Rozsah úprav závisí od filozofie výrobcov vozidiel. Niektorí ich vyrábajú v základnej výbave a my ich v nadväznosti na konkrétnu objednávku dovybavíme. Vozidlo tak príde k zákazníkovi s požadovanou výbavou v pomerne krátkom čase. Pri niektorých výrobcoch naopak prevládajú dizajnové úpravy, aby vozidlá zapadli do jednotlivých marketingových línií a špeciálnych edícií,“ uvádza Peter Fagula, FVL manažér spoločnosti Gefco Slovakia. Ročne tak Gefco pozmení celkovo 26 000 nových áut.

Firemná flotila bez starostí

Spoločnosť GEFCO realizuje úpravy v menších objemoch aj pre firemné flotily. Pre klientov realizujú úpravy vozidiel priamo na mieru. Niekedy je požiadavka zjednotiť vizuálnu stránku alebo podľa individuálnych potrieb vylepšiť funkcionalitu vozidiel. V praxi to znamená lakovanie špecifických dielov, polepy áut, dispozičná úprava, montáž doplnkového vybavenia (vyhrievanie sedadiel, montáž navigácie, zámkov, zásuviek, opláštenie nákladného priestoru…). Vozidlá sú ešte pred transportom ku konečnému zákazníkovi dovybavené tak, by ich zákazník mohol ihneď po odovzdaní používať.

Doplnkové služby a moderná lakovňa

V areáli spoločnosti Gefco sa skladuje viac ako 11 000 vozidiel. Pri preprave, nakládke a vykládke môžu vozidlá prísť k drobným povrchovým poškodeniam. Aby mohli byť vozidlá v čo najkratšom čase odovzdané v stopercentnom stave, je práve skladovací priestor firmy s modernou lakovňou pre osobné a úžitkové autá ideálnym miestom na opravu. Vysokú kvalitu poskytovaných prác potvrdilo už niekoľko majiteľov veteránov, ktorí si tu nechali lakovať svoje cenné zberateľské kúsky.

Najčastejšie úpravy osobných vozidiel:

Parkovacie senzory

Hmlovky

Elektronické knihy jázd

Zabezpečenie a navigácia

Lakovanie krytov spätných zrkadiel

Dizajnové difúzory výfukov

Vyhrievanie sedadiel

O SPOLOČNOSTI GEFCO

GEFCO je svetovým lídrom v komplexnom riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom v oblasti logistiky pre automobilový priemysel. GEFCO stavia na svojich 70-ročných skúsenostiach a vďaka 13 000 zamestnancom navrhuje inovatívne a flexibilné riešenia pre moderné dodávateľské reťazce v rozličných odvetviach priemyslu. Spoločnosť pôsobí v 47 krajinách sveta a svojich zákazníkov obsluhuje z 300 pobočiek. V roku 2018 dosiahla Skupina GEFCO obrat vo výške 4,6 miliárd eur.

www.gefco.net

Inzercia