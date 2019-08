Potreba humanitárnej pomoci tu vždy bola, je aj bude, podpory zo štátnych zdrojov nikdy nebude dosť

Humanitárna práca vždy bola, je a bude vysoko potrebná. Konštatoval to v rozhovore pre agentúru SITA programový riaditeľ neziskovej organizácie ADRA Slovensko Branislav Strečanský. Pracovať pre ľudí v núdzi je podľa neho jedným z najvyšších prejavov ľudskosti, o to viac, že obeťou okolností sa môže stať bez rozdielu ktokoľvek.

„Žijeme v krajine, ktorá je obdarená tým, že sa nám humanitárne krízy zatiaľ vyhli, ale nie všetci ľudia na svete majú také šťastie. Mali by sme si uvedomiť, že síce sa nedá pomôcť každému, ale mnohým áno,“ upozornil pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa, ktorý si svet pripomína 19. augusta.

Humanitárna činnosť je činnosť, ktorá je vykonávaná ako reakcia na potreby ľudí v núdzi v dôsledku prírodných katastrof, chorôb alebo ozbrojených konfliktov. „Postihnutý človek prichádza dočasne alebo trvale o svoj domov, o prístup k vode, potravinám, lekárskej starostlivosti, prípadne sú ohrozené iné jeho základné ľudské práva,“ podotkol Strečanský.

Podľa neho je dobrovoľníctvo potrebné zvlášť v poslednej dobe, keď sa k obtiažnym pracovným podmienkam humanitárnych pracovníkov množia útoky na ich organizácie a ich samotných.

Sponzori humanitárneho zásahu

Strečanský podotkol, že ľudia postihnutí katastrofami zvyčajne patria k nízkopríjmovým skupinám a pri odstraňovaní ich následkov si nemôžu dovoliť zaplatiť komerčné služby, resp. nemôžu zaplatiť plnú cenu.

„Humanitárne organizácie nie sú zárobkovými organizáciami a preto ich činnosť by bola nemysliteľná bez dobrovoľníkov. Dobrovoľníci pracujú zvyčajne bez odmeny za vykonanú prácu, hradené majú iba náklady, ktoré sú s ich prácou spojené. Stávajú sa tak sponzormi celého humanitárneho zásahu a do akcie vkladajú najcennejšiu hodnotu – svoj čas – kus svojho života,“ prízvukoval.

Ako dodal Strečanský, podpory zo štátnych zdrojov, už či finančných alebo nefinančných, nikdy nebude dosť. Organizácia ADRA verí, že spoločenská diskusia na túto tému vyzdvihne dobrovoľnú prácu ešte vyššie.

Pomoc doma i v zahraničí

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia. Je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA (Adventist Development and Relief Agency), s ktorou aktívne spolupracuje. Počas svojho 26-ročného pôsobenia realizuje svoje projekty v tzv. nízkopríjmových krajinách, ale čoraz viac aktívna je i doma na Slovensku.

„V rámci Slovenska máme program integrácie osôb s medzinárodnou ochranou do slovenskej spoločnosti, a program, v ktorom pomáhame obetiam domáceho násilia. Ďalej plánujeme programy, ktoré budú zamerané na prácu s dobrovoľníkmi, na prácu s prebytkami potravín a na intervenciu v situáciách všeobecného ohrozenia a katastrof,“ priblížil Strečanský.

Keď ide o dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, momentálne stavajú rezervoár na vodu v Libanone pre zabezpečenie pitnej vody miestnej komunity.

Svetový humanitárny deň

„Pripravujeme a vysielame dobrovoľníkov do zahraničia pomáhať miestnym mimovládnym organizáciám a pomáhame zahraničným mimovládnym organizáciám rozvinúť ich kapacitu v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Okrem toho v roku 2019 sa pripájame do vzdelávacích projektov detí nášho partnera ADRA Česká republika v Bangladéši a do programu rozvoja zdravotníckeho zariadenia Itibo v Keni,“ dodal Strečanský.

Svetový humanitárny deň bol vyhlásený OSN v decembri roku 2008. V tento deň roku 2003 bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel vysoký komisár pre ľudské práva a špeciálny zástupca generálneho sekretára pre Irak Sergio Vieira de Mello a ďalších 21 humanitárnych pracovníkov.

Tento deň je venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna alebo prírodná katastrofa.