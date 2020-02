Požiar sirotinca na Haiti si vyžiadal životy trinástich detí, svietili si v ňom sviečkami

Trinásť detí zomrelo pri požiari sirotinca na Haiti. Informuje o tom agentúra AP, pre ktorú to potvrdili zdravotnícki pracovníci.

Zariadenie, ktoré v obci Kenscoff pri hlavnom meste Port-au-Prince vedie americká náboženská organizácia Church of Bible Understanding, začalo horieť vo štvrtok okolo 21:00 miestneho času, uviedla opatrovateľka Rose-Marie Louis s tým, že hasiči prišli na miesto zhruba o hodinu a pol neskôr.

Záchranári na motorkách

Požiar si podľa nej vyžiadal životy chlapcov aj dievčat, z toho siedmich batoliat a šiestich detí vo veku 10 alebo 11 rokov. Louis uviedla, že v sirotinci si svietili sviečkami, pretože mali problémy s elektrickým generátorom.

Záchranári prišli na miesto na motorkách a nemali so sebou kyslíkové fľaše ani sanitky na prevoz detí do nemocnice, povedal predstaviteľ z úrady civilnej ochrany Jean-Francois Robenty. Podľa neho by deti s vybavením zachránili.

Problémy už v minulosti

Úrady predpokladajú, že vo vnútri zariadenia zostali telá ďalších detí. Podľa zamestnancov sirotinca vo vnútri zostali dve telá.

Church of Bible Understanding už mala v minulosti problémy so svojími sirotincami. V roku 2012 napríklad stratila po sérii inšpekcií akreditáciu pre jedno zariadenie na Haiti. Podľa inšpektorov bolo preplnené, boli tam nehygienické podmienky a nemalo dostatok primerane vyškoleného personálu.