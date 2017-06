Poznámka Johnnyho Deppa o Trumpovej vražde bola nevydareným vtipom, herec sa ospravedlnil

NEW YORK 24. júna (WebNoviny.sk) – Americký herec Johnny Depp sa ospravedlnil za svoje poznámky o zavraždení amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré vyslovil v noci zo štvrtka na piatok na britskom festivale Glastonbury.

Poznámky, ktoré vyvolali nevôľu amerických oficiálnych miest, ale aj niektorých hudobných fanúšikov na festivale, boli podľa Deppa nepodareným vtipom a boli nechutné. Herec to uviedol v oficiálnom stanovisku, ktoré zaslal magazínu People. Depp píše, že sa “iba snažil byť vtipný”.

Depp v noci zo štvrtka na piatok počas predstavovania filmu Libertin (2004) v Glastonbury najskôr zvolal do publika “Môžete sem priviesť Trumpa?”, a neskôr pokračoval: “Vôbec ste ma nepochopili. Kedy naposledy herec zavraždil prezidenta? Chcem to len ujasniť, ja nie som herec. Živím sa klamstvami, ale už je to nejaký čas. Možno je na čase.”