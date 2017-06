Pozrite sa, ako ľahko odstraňovať vodný kameň z obkladačiek, práčky, žehličky, sprchy či kávovaru

reklama:

S vodným kameňom bojuje nejedna gazdinka. Mnohé z nich majú svoje osvedčené spôsoby, ako odstrániť vodný kameň, no mnohé z nich skúšajú stále nové a nové spôsoby, no ani jeden z nich nefunguje podľa ich predstáv. Odstránenie vodného kameňa zo skla či z práčky môže byť poriadne tvrdý oriešok, no ak viete, ako na to, zvládnete to ľavou-zadnou.

Čo je vlastne vodný kameň?

Vodný kameň je povlak vyzrážaného uhličitanu vápenatého, ktorý vzniká hlavne na miestach, kde je zohrievaná a následne ochladzovaná tvrdá voda. K tvorbe vodného kameňa dochádza vtedy, keď nastane zmena rovnováhy medzi iónmi kyseliny uhličitej a hydroxidu vápenáteho pri zmene teploty vody. Práve preto nás vodný kameň najčastejšie trápi v rýchlovarných kanviciach alebo v žehličkách či v kávovaroch.

Vodný filter – investícia, ktorá sa oplatí

Odstránenie vodného kameňa kyselinou citrónovou patrí k celkom známym a obľúbeným spôsobom, no existujú aj iné metódy na to, ako sa tohto neželaného spoločníka zbaviť. Ak máte doma tvrdú vodu, veľmi účinným spôsobom, ako predchádzať usádzaniu vodné kameňa, je zainvestovať do filtrov vody. Filtre na vodný kameň ochraňujú vaše rozvody a zabezpečuje tiež dlhšiu životnosť vašich spotrebičov. Hoci jeho cena nie je práve najnižšia, ide o investíciu, nad ktorou sa oplatí zamyslieť. Ušetríte si tak nepríjemné odstraňovanie vodného kameňa z práčky alebo zo žehličky.

Ocot a citrón ako overené zbrane proti vodnému kameňu

K najčastejším spôsobom odstránenia vodného kameňa patrí použitie kyseliny citrónovej alebo octu. Pomocou týchto dvoch bežne dostupných vecí odstránite vodný kameň zo žehličky, ale aj z kanvice. Odstránenie vodného kameňa octom však veľmi nepomôže pri snahe vyčistiť vápenaté usadeniny zo sprchovacieho kúta či z obkladačiek alebo z WC.

V kúpeľni siahnite po špeciálnych prípravkoch

Ak potrebujete odstrániť vodný kameň z vane, zo sprchy alebo z batérie a domáce recepty využívajúce ocot a kyselinu citrónovú zlyhali, odporúčame siahnuť na prípravky určené špeciálne na boj s vápenatými usadeninami. Poriadne náročné môže byť odstránenie kameňa zo skla sprchovej zásteny. Ak máte pocit, že ste vyčerpali všetky možnosti, odporúčame prípravky na odstránenie vodného kameňa nechať pôsobiť aj niekoľko hodín, ideálne cez noc. Takto sa zbavíte vápenatých usadenín aj z ťažko dostupných miest, napríklad z WC. Vodný kameň v záchode vie totiž poriadne potrápiť.

Ako na vodný kameň v bazéne?

Vodný kameň sa môže usadiť aj v bazéne, no v tomto prípade vám neodporúčame experimentovať s babskými radami. Namiesto nich použite špeciálnu bazénovú chémiu, ktorá vás tohto problému účinne zbaví.

