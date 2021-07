Práca slovenských ženistov sa stala symbolom spoľahlivosti a kvality, zaznelo počas návštevy Naďa na Cypre

Práca slovenských ženistov sa stala symbolom spoľahlivosti a kvality. Skonštatoval to veliteľ slovenského kontingentu mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN) UNFICYP na Cypre Ján Hric.

Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dnes navštívil na Cypre veliteľstvo misie, kde pôsobí aj 35 príslušníkov ženijnej čaty.

Pôsobenie v operácií

„Slovenskí vojaci za posledných 20 rokov pôsobenia v operácii zanechali v rôznych pozíciách a funkciách takmer na celom ostrove Cyprus pomerne výraznú stopu,“ dodal Hric.

Minister Naď zdôraznil, že v septembri príde na ostrov už 40. rotácia slovenských vojakov. Podľa ministra príslušníci Ozbrojených síl SR (OS SR) preukázali za 20 rokov pôsobenia Slovenska v misii UNFICYP vysokú odbornosť a kvalitu.

„Aj preto máme zodpovednosť za ten najkomplikovanejší Sektor 4. Nachádza sa v ňom tiež známe mesto duchov Varosha, ktoré je veľkou súčasnosti diskusie, ktorá sa týka Turecka a jeho snahy toto mesto opäť nejakým spôsobom obsadiť. Porušuje tým pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov,“ pokračoval Naď. Stretol sa aj s veliteľkou misie UNFICYP Ingrid Gjerde. Tá tiež vysoko hodnotila kvality slovenských vojakov.

Silné napätie

Naď pripomenul, že v posledných mesiacoch je napätie medzi oboma stranami relatívne silné. „Tá situácia dnes vôbec nevyzerá tak, že táto misia by mala ukončiť svoje pôsobenie. Ani my neuvažujeme nad tým, že by sme príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR z tejto misie stiahli,“ povedal.

Slovensko dokonca diskutuje o tom, že by OS SR prebrali ďalšie úlohy na ostrove. „Zatiaľ je to v štádiu diskusií s OSN v New Yorku. Keď príde k nejakej dohode, určite nebude problém, aby sme sem vyslali ďalších vojakov,“ uzavrel Naď.

Jedna z najstarších

Mierová misia UNFICYP je jednou z najstarších mierových misií OSN a trvá nepretržite od roku 1964. Jej cieľom je udržiavať status quo vo vnútri nárazníkovej zóny, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy.

Zároveň od roku 1974 separuje ozbrojené sily nachádzajúce sa na ostrove v operačnom priestore nárazníkovej zóny UNFICYP.

Slovensko pôsobí v misii od 27. mája 2001. Aktuálne slúži v rámci misie UNFICYP 238 príslušníkov OS SR, z toho 24 žien. Ide o 39. rotáciu OS SR. Vojaci sú nasadzovaní na 12 mesiacov. Doteraz sa v misii vystriedalo 3 885 slovenských profesionálnych vojakov, z toho 213 vojačiek.