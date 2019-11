Práce na novom územnom pláne Bratislavy budú trvať až 10 rokov, niektoré zmeny prídu už čoskoro

Hlavné mesto začalo pracovať na novom Územnom pláne Bratislavy, ktorý vypracuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). „Oddelenie, ktoré robí územný plán na magistráte sa presunie na MIB počas budúceho roka. Akokoľvek by sme to rýchlo robili, bude to trvať osem až desať rokov. My však potrebujeme zmeniť niektoré veci už teraz, preto sme pripravili systém zmien a doplnkov,“ uviedol na tlačovej besede primátor Bratislavy Matúš Vallo. Súčasný územný plán urobili ešte v roku 2007.

Bratislavský magistrát pripravil jednotlivé časti, v každej z nich je zhromaždených viac zmien z nejakej konkrétnej témy. Prvá časť zmien, s ktorými mesto už začalo, sú zmeny vyplývajúce z legislatívy.

Územný plán zóny

Opatrenia sa taktiež týkajú metodických zmien, v ktorých zadefinujú ako si mestské časti môžu robiť územný plán zóny, keďže dnes to predstavuje problém. „My tvrdíme, že mestské časti si môžu robiť na akomkoľvek svojom území územný plán zóny a táto zmena to jasne povie,“ dodal Vallo. Pripravované zmeny plánujú riešiť nájomné bývanie, výškovú zonáciu alebo zmeny vo verejnom záujme.

Podľa primátora Valla územný plán slúži aj na to, aby si mesto okrem iného urobilo aj funkčné rezervy. „Tam, kde je vybavenosť saturovaná a nejdeme proti verejnému záujmu, ponecháme možnosť developerom v momente, keď majú 30 percent vybavenosti, zmeniť tieto percentá tak, aby mohli postaviť viac bytov legálne, pretože my sme zastavili ten spôsob, aby to mohli obchádzať cez nejaké sklady alebo apartmány. Ale z bytov, ktoré im dáme možnosť legálne postaviť navyše bude mesto chcieť odkúpiť alebo získať nejaký počet,“ uviedol Vallo.

Zefektívnenie žiadostí

Okrem územného plánu pripravuje hlavné mesto aj zefektívnenie podávania žiadostí o záväzné stanovisko. „Momentálne je jediná možnosť ako podať žiadosť o záväzné stanovisko a žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru. Môžete ich podať len v podateľni hlavného mesta. Obeh takéhoto spisu po magistráte cez všetky odborné oddelenia však trvá dlho. My celý tento proces chceme zrýchliť a preto vyvíjame spôsob, aby sa toto podanie dalo zelektronizovať,“ povedal šéf sekcie územného plánovania Marek Dinka.

Podanie žiadosti elektronicky umožní celú projektovú dokumentáciu so žiadosťou nahrať cez elektronický formulár na stránke mesta v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta. Mestu tento spôsob umožní pracovať paralelne a všetky pracoviská zaoberajúce sa žiadosťou budú môcť pracovať naraz.

„Sľubujeme si výrazné skrátenie doby, počas ktorej trvá vybaviť, resp. odpovedať na žiadosť,“ dodal Dinka. Oproti súčasnému stavu, keď žiadosť v priemere vybavia za deväť až 11 mesiacov, chce mesto skrátiť túto dobu na jeden a pol až dva mesiace.