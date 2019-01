Výstavba diaľnice D1 s tunelom Višňové mešká, štát uvažuje o vypovedaní zmluvy a zmene zhotoviteľa

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Štát zvažuje aj možnosť vypovedania zmluvy so zhotoviteľom problematického úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové.

Dôvodom je výrazné meškanie stavebných prác a riziko, že taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., nedokáže stavbu dokončiť.

Nevedia to dokončiť

Rozhodnutie o tom, či na stavbe diaľnice pri Žiline bude pokračovať súčasný zhotoviteľ, alebo po vypovedaní zmluvy ju dokončí nanovo vybraný zhotoviteľ, by podľa ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd) malo padnúť do konca februára.

„Hľadáme spôsob, aby bol tento diaľničný úsek dokončený do roku 2023,“ povedal v utorok Érsek na stretnutí s médiami. „Chcel by som, aby sa dokončil aj skôr, robíme pre to všetky kroky. Potvrdzuje sa, že tento zhotoviteľ to nevie dokončiť,“ upozornil minister dopravy.

Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto diaľničnú stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023, dokedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Zmluvná cena výstavby predstavuje 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,76 mil. eur vrátane DPH).

Mali tam robiť stovky ľudí

„Na stavbe včera (v pondelok) robilo 31 ľudí. Teraz by tam malo robiť päťsto ľudí,“ uviedol Érsek. Pripomenul, že počas mimoriadneho kontrolného dňa na stavbe diaľnice vlani v decembri spolu s premiérom Petrom Pellegrinim vyzvali zhotoviteľa k zmobilizovaniu kapacít.

Z lehoty výstavby úseku podľa ministra dopravy uplynulo zhruba 78 %, no zhotoviteľ vyčerpal iba okolo 40 % zo zazmluvnených peňazí na práce. „Je to obrovský nepomer,“ poznamenal Érsek.

Jedným z dôvodov problémov na tejto stavbe môže byť podľa ministra aj to, že zhotoviteľ neplatí riadne za prácu svojim subdodávateľom. „Zmluvný vzťah majú so zhotoviteľom a nie so štátom. Nechcel by som, aby ľudia, ktorí odrobili prácu, neboli vyplatení,“ povedal Érsek.

V prípade vypovedania zmluvy s terajším zhotoviteľom počíta aj s prípadným súdnym sporom, resp. arbitrážou. „Keď dôjde k tomu, že sa budeme súdiť, nech sa páči, sme pripravení,“ vyhlásil minister.

Cena prác sa môže zvýšiť

O možnostiach vypovedania zmluvy a výbere iného zhotoviteľa na dokončenie stavby D1 s tunelom Višňové bude rezort dopravy komunikovať s Európskou komisiou, ale aj s Úradom pre verejné obstarávanie.

„Konzultujeme s nimi, súhlasia s našimi krokmi, aj oni majú záujem o to, aby sa táto cesta dokončila. Robíme všetko preto, aby to tak bolo. Bude to zložitý proces, ale chcem, aby sa stavalo,“ dodal Érsek. Ide podľa neho o to, aby táto diaľnica bola čo najrýchlejšie odovzdaná do užívania.

Ak by mal diaľničný úsek dokončiť nový zhotoviteľ, pravdepodobne nebude vybraný cez klasickú verejnú súťaž, ale napríklad formou rokovacieho konania. Tento postup by mal ušetriť určitý čas. Zároveň treba počítať so zvýšením pôvodnej zmluvnej ceny prác, to by však nemalo byť vyššie ako 50 percent.