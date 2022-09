Pracujeme aj 300 hodín mesačne a mnohí z nás už idú fyzicky z posledného, opustil sa Matovič na Facebooku

Na Slovensko sa valí kríza za krízou, pričom mnohí už nestíhajú so silami, tvrdí líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič. „Nepatrí sa to hovoriť? Kašlem na to, priznávam, mnohí z nás už fyzicky ideme z posledného,“ napísal predseda hnutia na sociálnej sieti.

Zároveň tvrdí, že pracujú asi 300 hodín mesačne dva a pol roka vkuse a pozná i nasadenie ministrov a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Zanedbávame rodiny, kamarátstva, zdravie a ťaháme spolu preťažkú káru so všetkými krížmi, ktoré sme dostali nadelené,“ povedal Matovič, ktorý má pocit, že Slovensko „zvlčelo“.

„Nech urobíme čokoľvek dobré, nech pomôžeme komukoľvek, stále už dva a pol roka plné médiá a sociálne siete len nenávisti v duchu ,nestačí, neschopní, neskoro´,“ doplnil.

Vláda plní svoje sľuby občanom

Predseda OĽaNO je presvedčený, že vláda robí všetko, čo pred voľbami sľúbila svojim voličom.

„Nekradneme, spravodlivosti ruky držíme oddane rozviazané, podvody eliminujeme, eurofondy netunelujeme, eurá obraciame,“ konštatoval minister financií a ďalej dodal, že ľuďom dávajú viac ako strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) či Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

„Dôchodcom sme dali desaťkrát ročne viac cez mimoriadnu pomoc ako oni, rodinám od januára 100 miliónov eur mesačne navyše, na záchranu pracovných miest, života a zdravia miliardy, na pomoc s energiami miliardy a stále je zle, zle, zle,“ uviedol.

Predčasné voľby sa skončia pohromou

Podľa Matoviča je cieľom mnohých médií a „skorumpovanej opozície i oligarchov v pozadí demoralizovať, dehumanizovať a zničiť autoritu volených autorít. Líder hnutia sa domnieva, že „skorumpovaní zločinci sú in“, keďže neberú do úvahy ľudí, ktorí „makajú a chránia verejný záujem, a starajú sa o občanov“.

Igor Matovič upozorňuje, že štvanie proti vláde môže skončiť veľmi zle. „Predčasné voľby na jar či v lete skončia pohromou. Nie, nebude to vysnívaná liberálna koalícia strán Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Progresívne Slovensko (PS), ale predseda Smer- sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico zloží vládu sám,“ doplnil.

Líder OĽaNO si myslí, že Fico zloží vládu s Milanom Mazurekom z hnutia Republika a budú mať ústavnú väčšinu. „Skorumpovanú opozíciu nezmením, ale bol by som rád, keby aspoň štvanica v médiách a nenávisť voči vláde skončila. Keď naďalej budeme povyšovať nenávisť nad verejný záujem, prídeme o túto krajinu,“ uzavrel Matovič.