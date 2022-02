Praktické rady, ako zlepšiť rodinné financie

Správne nastavené rodinné financie prinesú okamžitý efekt pre vašu peňaženku. Banky.sk vám poradia, ako začať.

Vymeňte účet za bezplatný

Ak ešte stále platíte vysoký poplatok za účet, kam vám chodí výplata a hradíte z neho výdavky, je najvyšší čas vymeniť ho za účet bez poplatkov. Vo viacerých bankách dnes dostanete účet bez poplatku a bez podmienok, v ďalších ho môžete mať bez poplatku, ak splníte zopár podmienok. O účtoch zadarmo sme písali v tomto článku: Účet zadarmo – v ktorej banke vám ho ponúknu?

Ak v súčasnosti platíte za účet 7 eur mesačne a vymeníte ho za bezplatný účet, ročne ušetríte 84 eur a za 10 rokov až 840 eur. Pritom sa vôbec nemusíte obmedzovať.

Skonsolidujte svoje úvery

Ak splácate niekoľko úverov, napríklad spotrebný úver, úver z kreditnej karty, splátkový predaj či hypotéku, spojte si ich do jedného s najnižšou úrokovou sadzbou. Skonsolidovanie úverov vám prinesie nižšiu splátku, pretože aj úrok, ktorý budete platiť bude nižší a mesačne môžete ušetriť desiatky euro.

Pri hypotéke je aktuálne dôležité získať čo najnižší úrok na čo najdlhšiu dobu. Keďže už v roku 2022 ECB môže pristúpiť k zvýšeniu centrálnej sadzby, úroky úverov pôjdu hore. Neoplatí sa vyčkávať, úroky na hypotékach už zvýšili tri banky. Zafixujte si úrokovú sadzbu na čo najdlhšiu dobu.

Investujte

Jednou z našich veľkých chýb je to, že všetky úspory držíme na účte v banke, kde sa úroky dlhodobo plazia okolo nuly. Navyše, inflácia, ktorá sa v posledných mesiacoch vyhupla pomerne vysoko, z týchto úspor ešte ukrajuje a naše peniaze tak strácajú na hodnote. Odborníci odporúčajú ponechať si na bežnom a sporiacom účte takú sumu, ktorá pokryje naše výdavky na najbližších 3-6 mesiacov (finančná rezerva) a peniaze, ktorými chceme financovať naše ciele v najbližších 3-5 rokoch. Zvyšné úspory treba investovať do podielových a ETF fondov. Investície by mali byť diverzifikované, netreba všetko vsadiť na jednu kartu. Viac o investovaní si prečítajte v našom blogu.

Skontrolujte si poistné zmluvy

Ak ste uzatvorili poistnú zmluvú pred viac ako 5-timi rokmi, bolo by dobré nechať ju skontrolovať odborníkovi, pretože za rovnaké peniaze môžete získať lepšie poistné krytie, resp. môžete na poistnom platiť menej. Zároveň, nová poistná zmluva bude lepšie odrážať hodnotu vašej nehnuteľnosti a vyhnete sa tak riziku, že ostane podpoistená. V prípade škody by ste od poisťovne dostali oveľa nižšiu sumu, ako by ste potrebovali na opravu škôd. Viac o podpoistení sme písali v článku: Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Rušiť a následne uzatvárať novú životnú poistku sa nemusí vždy oplatiť. Veľkú úlohu zohráva váš zdravotný stav. Ak sa zhoršil, v novej poistke by ste mali už výluky na ochorenia, ktorými trpíte. Preto, predtým ako zrušíte starú životnú poistku, zistite si, za akých podmienok by ste mohli uzatvoriť novú. Aj v tomto prípade vám vie poradiť odborník. Viac sa dočítate tu: Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred

Prehodnoťte a priebežne kontrolujte svoje výdavky

Takmer vždy sa v našich mesačných výdavkoch nájdu veci, ktorých by sme sa mohli vzdať. Samozrejme, nechceme tým povedať, že máte trpieť nedostatkom, alebo viesť prísne asketický život, život si treba vedieť aj užiť. No častokrát platíme za niečo, čo v skutočnosti nepotrebujeme. Napríklad máme viacero bankových účtov za poplatok. Alebo platíme predplatné na služby, ktoré takmer nevyužívame. Alebo sme sa v lockdownovom ošiali prihlásili na online tréningy, no doma aj tak necvičíme.

Ak si človek pravidelne kontroluje svoje výdavky, dokáže ich rýchlo korigovať, a tým šetriť. Spending report vám dnes poskytne aj banková aplikácia v mobile, ktorá roztriedi výdavky do jednotlivých kategórií (potraviny, nábytok, oblečenie, phm…) za vás.

Plánujte dopredu: Vytvorte si finančnú rezervu

Každá rodina by mala mať na bankovom účte vytvorenú finančnú rezervu vo výške 3 až 6 typických mesačných výdavkov. Jej úlohou je pokryť výdavky, ak napríklad dočasne ochoriete či stratíte prácu a prídete o príjem. Alebo sa vám pokazí drahý spotrebič a potrebujete ho rýchlo nahradiť. Aby ste zbytočne nemuseli siahnuť po drahom úvere, mali by ste mať na bežnom účte k dispozícii finančnú rezervu. Ak z nej niečo vyčerpáte, je treba rezervu čím skôr doplniť, čiže udržovať ju neustále v rovnakej výške. Viete, aký je rozdiel medzi finančnou rezervou a sporením?

Plánujte dopredu: Myslite na svoj dôchodok

Bez ohľadu na to, ako ďaleko ešte máte do dôchodku, je dôležité vytvárať si úspory, ktoré vám po odchode na dôchodok pomôžu zachovať si terajšiu životnú úroveň. Je totiž isté, že dôchodok z 1. piliera vám nebude stačiť. Odkladať si na dôchodok neznamená, že si budete sporiť na bankovom účte. Najlepším spôsobom je dlhodobo investovať do podielových a ETF fondov.

Okrem toho, by ste si mali správne nastaviť 2. a 3. pilier. V 2. pilieri leží ešte stále vyše 60 % úspor v konzervatívnych fondoch, ktoré nedokážu ochrániť úspory ani len pred infláciou. Tu si pozrite, ako sa darilo fondom v 2.pilieri v roku 2021. Pokiaľ je váš dôchodok ešte v nedohľadne, určite si nesporte v konzervatívnych fondoch. Jedno číslo na ilustráciu: v priemere prišiel každý sporiteľ od presunu svojich úspor do konzervatívnych fondov v roku 2013 o 5-tisíc eur. A strata sa každým dňom zvyšuje. Preto je dôležité, čím skôr prejsť aspoň sčasti do rastového fondu. Pri 3. pilieri je zase dôležité využiť príspevok zamestnávateľa v maximálnej výške. Tu si môžete vypočítať, aký dôchodok budete mať zo všetkých pilierov.

Zdroj: OVB Allfinanz Slovensko

