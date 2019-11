Práva LGBT nie sú podľa Danka základné ľudské práva, Pellegrini kritizuje úroveň politického súboja

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za výzvu zvýšiť kvalitu právneho štátu. Premiér Peter Pellegrini hovorí o zhoršujúcej sa kvalite politického súboja. Predseda parlamentu Andrej Danko kritizuje snahy posunúť ďalej práva LGBT ľudí. Traja najvyšší ústavní činitelia to uviedli dnes v relácii V politike na TA3, ktorá bola venovaná najmä 30. výročiu Novembra 1989.

„To čo revolúcia priniesla, je veľmi cenné. To, že máme dnes slobody a práva, ktoré máme, je nesmierne dôležité. Faktom je, že veľa ľudí nie je spokojných s vývojom po roku 1989. Treba dokončiť tie zmeny, aby ľudia žili dôstojný život,“ uviedla prezidentka Čaputová. Podľa nej je dôležité, aby práva a slobody získané v novembri 1989 mohli aj všetci ľudia využívať. Veľkou výzvou je podľa prezidentky kvalita právneho štátu.

Veľký dopyt po kultivovanej komunikácii

„Je nevyhnutné, aby sme chápali problémy krajiny a prinášali vecné riešenia,“ povedala. V blížiacich sa parlamentných voľbách vidí prezidentka veľký dopyt po schopnosti komunikovať kultivovane a spolupracovať.

„Máme veľa vecí, na ktoré môžeme byť hrdí, ale nesmieme opomínať veci, ktoré na Slovensku chýbajú, a to je infraštruktúra a sociálne zázemie a na tom musíme pracovať,“ tvrdil v relácii predseda parlamentu Danko (SNS). Na otázku posunutia niektorých práv ešte ďalej, ako napríklad v prípade ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, Danko vyhlásil, že práva LGBT nie sú základné ľudské práva, lebo sexuálne právo nie je v ústave. Akceptovanie ich spolužitia by si podľa Danka automaticky vyžadovalo umožniť im adopcie detí.

Veľa trestných činov na internete

Podľa Danka treba poukázať na iné oblasti, ako je sloboda prejavu v internetovom priestore, kde sa vraj deje veľa trestných činov. „Zrkadlom slobody práva je povinnosť, ale aj rešpekt iného práva. Vaše právo a moje právo končí tam, kde začína právo iného. Slobodný názor neznamená to, že môžete niekoho v demokratickom štáte bez dôkazu obviniť,“ povedal. Médiá by mali byť podľa neho vlastnícky čisté a mali by mať vyvážený postoj.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v narážke na kauzy týkajúce sa justície pripomenul, že dôvera ľudí vo veľké štátne inštitúcie má rezervy a teraz prichádza fáza, keď sa bude treba vysporiadať s ľuďmi, ktorí sa postavili nad zákon. Podobne ako Danko sa venoval prejavom na internete. Právo byť anonymný nie je niečo, čo má podľa premiéra súvisieť so slobodou slova. „Za to, čo poviem, musím niesť následky. Aj na internete sa treba podpísať svojím menom a nie skrývať svoje postoje za prezývkou,“ myslí si. V prípade slobody slova v médiach podotkol, že ak je kritika novinára objektívna a správna, je namieste. Pellegrini sa zároveň sťažoval na podľa neho degradujúcu kvalitu politického súboja. „Dopredu sme sa posunuli, len keď sme sa držali spolu,“ zdôraznil.