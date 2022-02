Pravdepodobnosť, že obranná dohoda s USA prejde v parlamente, je podľa Kollára pol na pol

Pravdepodobnosť, že obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými prejde parlamentom, je „pol na pol“. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina).

Doplnil, že poslanci jeho hnutia budú mať pri hlasovaní „zelenú kartu“, teda budú sa môcť slobodne rozhodnúť. Šiesti alebo siedmi poslanci Sme rodina budú pritom hlasovať proti.

SaS aj Za ľudí zahlasujú

„Uvidíme, koľko poslancov sa rozhodne. SaS povedala celá, že zahlasuje, Za ľudí zahlasujú, ale v OĽaNO sú ešte nejakí poslanci, ktorí nie sú rozhodnutí,“ povedal Kollár.

Doplnil, že hlasovanie môže napríklad ovplyvniť aj pandémia, ktorá môže zapríčiniť nedostatok poslancov. „Dnes povedať, že jasné v utorok (8. februára, pozn. SITA) to prejde, to by bolo veľmi odvážne,“ uviedol predseda parlamentu.

Hlas zmluvu nepodporí

Podľa opozičného poslanca a šéfa strany Hlas-SD Petra Pellegriniho nebola v súvislosti so zmluvou rozptýlená pochybnosť, či je v súlade s Ústavou SR.

„Ak nie sú rozptýlené pochybnosti o súlade s ústavou, ak nie sú rozptýlené pochybnosti ohľadom suverenity – čo nie sú, tak takúto zmluvu nemala vláda podpísať,“ povedal Pellegrini s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová mala zmluvu predložiť na Ústavný súd SR.

Zároveň deklaroval, že strana Hlas zmluvu nepodporí.