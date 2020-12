Pre niekoho sci-fi, pre iných nostalgia. Pozrite si, ako technológie zmenili naše možnosti

Nahrávanie si pesničiek na magnetofónovú kazetu z hitparády v rádiu, požičiavanie si kaziet, púšťanie si hudby z walkmanu… Nie, neocitli ste sa vo filme Strážcovia Galaxie, aj keď pre mnohých sa toto môže zdať ako úryvok zo sci-fi filmu. Pre nejedného z nás sú to ale nostalgické spomienky na minulosť, nie tak vzdialenú. Pripomeňte si ju teraz spolu s nami. Aké to bolo a kam sme sa odvtedy, vďaka moderných technológiám, posunuli, sme sa pozreli v spoločnosti obľúbenej značky Samsung. Tá nám robí roky spoločnosť, spríjemňuje chvíle oddychu a skvalitňuje náš hudobný zážitok prostredníctvom najnovších produktov. Na mnohé z nich, navyše, prináša ešte pred Vianocami, zľavovú ponuku v rámci obľúbenej akcie – Samsung víkend.

Foto: Adobe Stock

Takmer všetci sme ho mali doma na poličke – malý kazetový prehrávač, vďaka ktorému sa k nám dostávala domáca aj svetová hudba. Prvýkrát sa dostal do ponuky obchodov v roku 1979, v Československu ale až v roku 1989. Dnes sa nám to zdá možno až neuveriteľné. V súčasnosti sú naše hudobné možnosti, predsa, takmer neobmedzené. Stačí zapnúť mobilné dáta či sa pripojiť na wifi a v sekunde sa k nám dostáva hudba z celého sveta prostredníctvom streamovacích kanálov, alebo hudobného prehrávača v našom smartfóne. A to všetko vďaka vynálezcovi Thomasovi Alva Edisonovi, ktorý dokázal kedysi oddeliť hudbu so svojím fonografom. Po ňom nasledovali gramofóny, neskôr rádiá. Hudba sa dostala masovo do bežných domácností. No a potom prišiel walkman, ktorý ponúkol niečo dovtedy nevídané, a síce možnosť kráčať ulicou či mestom a počúvať pritom svojho obľúbeného interpreta. Neskôr ho nahradil CD prehrávač, potom MP3 prehrávač a napokon spomínaný smartfón, ktorý dnes, bez problémov, plní aj túto funkciu. V súčasnosti sme svedkami veľkého prerodu hudobného priemyslu, keďže fyzické nosiče sú prebíjané možnosťami počúvania hudby v rámci streamingu. Dokonca i donedávna obľúbené sťahovanie skladieb sa stáva minulosťou a nahrádzajú ho streamovacie služby.

Foto: Adobe Stock

Pre milovníkov kvalitného zvuku a technológií

Pre všetkých milovníkov kvalitného zvuku a technológií ponúka značka Samsung ideálnu kombináciu v podobe smartfónu Samsung Galaxy S20 FE a bezdrôtových slúchadiel Samsung Galaxy Buds Live. Vychutnáte si tak obľúbené hudobné videá alebo svoj mix skladieb v dokonalej vizuálnej a zvukovej kvalite. Galaxy S20 FE v sebe spája rôznorodé inovácie smartfónu S20, aby ste mohli robiť presne to, čo vás baví. Prináša pohľad špičkovej úrovne s 6,5″ FHD Infinity-O displejom. Takmer neviditeľný rámik, ploché hrany a maličký otvor na objektív zaručia, že vás pri sledovaní videí nebude nič vyrušovať. Super AMOLED displej je navyše skutočne rýchly a disponuje obnovovacou frekvenciou 120 Hz pre super hladké zobrazenie. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live zase ponúkajú hlboký a bohatý zvuk s výkonným zosilnením basov a prinášajú aj prvé aktívne potlačenie hluku na Galaxy Buds, zároveň vydržia až 21 hodín s nabíjacím puzdrom.

Foto: Samsung

Nie je sa preto čo čudovať, že väčšina z nás uprednostňuje a vyhľadáva ponuku moderných technológií. Ak sa vo vás ale snúbi túžba po tom modernom, no i štipka nostalgie, nevadí. Stále sú tu možnosti kombinovať počúvanie hudby aj s predošlými nosičmi. Napríklad, vďaka svojej HiFi veži alebo prostredníctvom súčasných fyzických prehrávačov, ktoré už v sebe ale zväčša nesú aj vymoženosti typu USB port na digitalizáciu skladieb. Zároveň sa zdá, že ručné pretáčanie kazety pomocou ceruzky či odstraňovanie navinutej pásky z prehrávača chýbajú viacerým. Na magnetofónovej páske vyšiel aj album Taylor Swiftovej s názvom 1989, ktorým sa speváčka vracia do roku svojho narodenia. Taktiež vydavateľstvo Virgin Records uviedlo v roku 2015 návrat audiokaziet a dodnes je táto forma obľúbená i pre mnohé rockovejšie kapely, žánrovo prevažne pre indie rock.

Foto: Samsung

