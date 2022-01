Pre Remišovú je Žilinka najväčší omyl koalície, žiadať jeho disciplinárne stíhanie je však prehnané, tvrdí Sulík

Líderka vládnej strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová považuje zvolenie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora za najväčší omyl koaličných partnerov a jeho konanie za neprijateľné.

Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadrila nesúhlas s tvrdením ministra hospodárstva SR a šéfa koaličnej strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktoré odznelo v relácii V politike na televízii TA3.

Dankovčina generálneho prokurátora

„Richard Sulík považuje diskusiu o disciplinárnom stíhaní Maroša Žilinku za prehnanú. Nesúhlasím, no nečudujem sa, nakoľko práve u Richarda Sulíka loboval za podporu pána Žilinku podnikateľ Gučík. Naša strana Za ľudí na rozdiel od strany SaS za Žilinku nehlasovala,“ doplnila.

Sulík v nedeľňajšej relácii povedal, že považuje za prehnané žiadať disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Žilinku pre jeho cestu do Ruska, ako to navrhovala Remišová.

V relácii vysvetlil, že by stačilo verejne povedať, že táto cesta robí Slovensku hanbu, keďže tam Žilinka vycestoval ako jediný z 27 krajín Európskej únie. Opäť to označil za „dankovčinu“.

Podotkol, že on by takú cestu neabsolvoval, keďže to podľa neho vzbudzuje submisívny postoj. Nemyslí si však, že Žilinka urobil niečo zakázané.

Žilinka sklamal aj Sulíka

Sulík tiež priznal, že Žilinka ho sklamal. Podľa neho to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) vystihol najlepšie, keď povedal, že generálnemu prokurátorovi prestáva rozumieť. Dodal, že s daným výrokom súhlasí.

Zároveň konštatoval, že prokurátorovi nevyčíta, že k Dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými dal viac ako 30 zásadných pripomienok, keďže je to jeho povinnosť.

„Ešte to okoreniť tesne na to takouto návštevou, no hovorím vám, ja by som to nerobil,“ povedal.