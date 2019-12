Pre rivalitu medzi Ficom a Pellegrinim sme trpeli, Danko poukázal na dualitu v Smere-SD

Niekedy som mal pocit, že na Slovensku beží predvolebná kampaň celé štyri roky. Pre agentúru SITA to v rámci zhodnotenia spolupráce s koaličnými partnermi povedal premiér Peter Pellegrini. Posledné štyri roky považuje predseda vlády a volebný líder Smeru-SD za zložité a turbulentné obdobie nielen pre koalíciu, ale aj pre vládu. Zároveň ale dodal, že koalícia bola podľa neho postavená na kompromisoch a prijala celý rad rozhodnutí, ktoré pozitívne menili kvalitu života na Slovensku.

Koalícia kompromisov

„Bola to koalícia kompromisov a dokázali sme, že napriek iným hodnotovým otázkam, dokážeme spolu efektívne vládnuť. Na rozdiel od hádavej a roztrieštenej opozície u nás vždy prevládla zodpovednosť voči krajine a občanom, ktorí nám dali mandát,“ vyhlásil premiér. Zároveň to však považuje za zložité a turbulentné obdobie, a to tak pre koalíciu, ako aj pre vládu.

„Niekedy som mal pocit, že na Slovensku beží predvolebná kampaň celé štyri roky bez prestávky. Koalícia napriek niektorým nedorozumeniam dokázala vydržať a prijala celý rad opatrení, ktoré posilňujú piliere sociálneho štátu. Rovnako razantne sme postúpili aj pri budovaní ‚Priateľského štátu‘, kde sme prijali tri antibyrokratické balíčky,“ konštatoval Pellegrini.

Je teda podľa neho na čo nadviazať a rovnako je aj čas zamyslieť sa, čo by bolo treba do budúcnosti zmeniť, aby bol príbeh Slovenskej republiky úspešný. „Prichádza digitalizácia, starneme, máme nedostatok profesií, to sú všetko nové výzvy, na ktoré treba reagovať,“ uzavrel predseda vlády, ktorý vyhlásil, že strana Smer-SD je pripravená vyhrať ďalšie voľby.

Rivalita s Ficom

Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko zasa v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že hlavne posledných päť mesiacov bolo vo vzťahu k Smeru-SD problematických, keďže sa v strane prejavovala dualita v rozhodovaní.

„Kvôli rivalite medzi Ficom a Pellegrinim sme v SNS veľmi trpeli. Nevedeli sme, s kým máme vlastne v Smere rokovať. Oni to vždy dokážu veľmi dobre komunikačne zahrať, ale to, že sme tu mali reálne strety pri témach, ako stratifikácia nemocníc, Marakéš či Istanbulský dohovor, bolo odrazom tejto duality, keďže jedno chcel premiér Peter Pellegrini a druhé predseda Smeru Robert Fico,“ priblížil predseda parlamentu.

Peter Pellegrini nastúpil do funkcie premiéra po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predchádzala tomu demisia trojnásobného premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Prezident Andrej Kiska vymenoval Pellegriniho vládu 22. marca a Národná rada jej vyhlásila dôveru 81 hlasmi o štyri dni neskôr.