Prebiehajú v zákulisí medzi poslancami rôzne dohody? Pellegrini priblížil, či sa niekto snažil ovplyvniť Hlas

Nemám informáciu ani dôkaz o tom, že by sa kupovali hlasy poslancov, ale v zákulisí prebiehajú rôzne dohody pred hlasovaniami. Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

„Dohaduje sa príďte, nepríďte, znížte kvórum, umožnite, podporte. Ak neviete podporiť, radšej odíďte,“ uviedol predseda Hlasu-SD. Na otázku moderátora Nora Dolinského, či sa niekto snažil ovplyvniť stranu Hlas-SD, odpovedal: „Ale kdeže. Naše názory sú veľmi jasné a veľmi dobre vedia, že ja som na strane jasnej opozície. Nikto si nedovolil prísť a blúzniť o tom, že by sme ich mohli podporiť,“ dodal Pellegrini.